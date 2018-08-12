Хотел изнасиловать 8-летнюю девочку на глазах у ее брата: под Киевом поймали педофила

Иллюстративное фото (pixabay.com)

"Копы" задержали 36-летнего преступника в кукурузном поле

В селе Дрозды Белоцерковского района Киевской области полиция задержала педофила, который издевался над 8-летней девочкой.

Как рассказали правоохранители, днем 11 августа 28-летняя мать с двумя детьми пошла в магазин. Там она познакомилась с мужчиной и употребляла с ним алкогольные напитки. Затем 36-летний преступник пошел к дому вместе с ее детьми, которые показывали ему дорогу. А женщина вернулась в магазин, чтобы купить сигареты.

Когда она вернулась домой, услышала голос своего сына, который звал на помощь с приусадебного участка.

"Злоумышленник заманил детей в насаждения кукурузы под предлогом, что они якобы идут к водоему купаться. Там неестественным путем он пытался изнасиловать девочку, а мальчику, который это все видел, закрывал рот, чтобы тот не кричал", - рассказали в полиции.

Под Киевом задержали педофила (фото: npu.gov.ua)

Мать сразу же позвонила в полицию, описала приметы педофила и направление, куда он бежал. "Копы" сработали профессионально и слаженно. Уже через несколько часов насильника задержали в кукурузном поле, где он скрывался.

Потерпевшей девочке медики оказали квалифицированную помощь. Сейчас с ней работают специалисты-психологи. 8-летняя Алина, в свою очередь, сделала подарок полицейским - нарисовала вот такой рисунок:

Девочка сделала подарок "копам" (фото: npu.gov.ua)

"Это маленькая благодарность от большого детского сердца", - сказали правоохранители.

Ранее Styler писал о том, что под Киевом двое нелюдей изнасиловали несовершеннолетнюю.

Видео: РБК-Украина