Не хотів платити штраф: під Львовом водій спустив собаку на поліцію

Сьогодні, 26 березня, під Львовом патрульна поліція помітила автомобіль Skoda на єврономерах, який порушив правила дорожнього руху та намагався втекти від правоохоронців. А після того, як його наздогнали, нацькував свого пса на поліцейського. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці Facebook.

Інцидент стався о 3 годині ночі недалеко від населеного пункту Зимна Вода Львівської області. Після того, як поліція помітила порушення ПДР, вона зажадала, щоб чоловік зупинився, але він проігнорував вимогу правоохоронців і почав тікати.

Патрульні поїхали за порушником і неодноразово попереджали його про відповідальність через гучномовець. При цьому в поліції зазначають, що чоловік неодноразово здійснював небезпечні маневри на дорозі, після чого з'їхав з траси і почав тікати по бездоріжжю.

Відео: facebook.com/lvivpolice

Чоловік зупинився біля свого будинку і зачинився в автомобілі. Через кілька хвилин з хати вийшов батько водія і намагався відвернути увагу правоохоронців.

Водій вибіг з машини і зайшов у будинок. А після цього патрульні почули команду "Взяти" і побачили, що на них біжить собака, яка накинулася на одного з патрульних. В цей час другий поліцейський попередив, що відкриє вогонь, якщо власник не забере пса.

Після цього господар відвів собаку убік. Патрульного забрала бригада швидкої допомоги, у нього множинні рвані рани ноги.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

"За кордоном і власника застрелили б без попередження";

"Чому собака не застрелена і два виродка не лежать мордою в асфальт? Тому що ми не Європа і не Америка, а поліцейський – ніхто";

"Ех ... Не вистачає нам з 10-ток копів з Америки для стажування. І собака б не підійшла, і господар би недовидохнув";

"Як ні як хлопці стараються, молодці. Через 10 років вони будуть стріляти на поразку, і власника та собаку. Підтримую нашу поліцію!".

Нагадаємо, що в Одесі охоронець ТЦ накинувся на дітей з газовим балончиком.

Раніше повідомлялося про те, що патрульна отримала умовний термін за знущання над п'яним чоловіком.