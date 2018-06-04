Хотів зробити "бомбочку": у Києві загинув чоловік, стрибнувши з Південного мосту

Чоловік хотів здивувати друзів, з якими відпочивав на пляжі

У понеділок, 4 червня, у Києві з Південного мосту з летальним результатом стрибнув чоловік. Про це повідомляє Інформатор.

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

За словами рятувальників, їх викликали відпочиваючі. Постраждалий з компанією перебував на пляжі, випивав алкогольні напої. Повідомляється, що 30-річний чоловік хотів довести, що може стрибнути з мосту "бомбочкою".

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

Наголошується, що на місце події прибули поліція і швидка. В даний час під мостом працювали водолази.

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

Пошуки затягнулися у зв'язку із замуленим дном, у якому застрягло його тіло. У тому місці, де чоловік увійшов у воду, глибина становила 3 метри.

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

Тіло чоловіка ідентифікували, на місце трагедії виїхали родичі. Працювали 2 катери з рятувальниками, медики, водолази. Виїхала слідчо-оперативна група, яка буде встановлювати обставини трагедії. Чи був чоловік у стані алкогольного отруєння, встановить експертиза.

Фото: Місце трагічного інциденту (kiev.informator.ua)

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