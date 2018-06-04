"Водитель заснул": известный российский певец попал в ДТП (фото)

Инцидент произошел в два часа ночи

Солист популярной российской группы "Градусы" Роман Пашков попал в аварию во время поездки на "Яндекс.такси". Об этом сообщил директор группы Дмитрий Емельянов, передает канал SUPER.

"Все это произошло в два часа ночи, мы ждали Романа в аэропорту, но он позвонил и сказал, что попал в аварию. Он вызвал "Яндекс.Такси" сидел на заднем сидении. Предварительно — водитель заснул, и машина влетела под фуру. Насколько я понял, там водитель отказался от госпитализации, то ли у него документы не в порядке, но я не могу точно утверждать. Мы вызвали скорую, Романа направили в больницу на МРТ", - сказал он.

Фото: солист группы "Градусы" попал в ДТП (Telegram-канал/SUPER)

Более того, по словам Емельянова, медики диагностировали у исполнителя серьезные травмы.

"Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и повреждение руки. Конечно, мы будем разбираться с "Яндекс.Такси", проконсультируемся с юристами и будем готовить иск", - подчеркнул он.

Фото: солист группы "Градусы" попал в ДТП (Telegram-канал/SUPER)

Кстати, всемирно извесный голливудский актер и музыкант Джонни Депп попал в аварию в Санкт-Петербурге (Россия). Его авто не вписалось в поворот и въехало в стену. ДТП случилось, когда автомобиль выезжал из внутренного двора отеля Four Seasons на Вознесенском проспекте.

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