"Водій заснув": відомий російський співак потрапив у ДТП (фото)

Інцидент стався в дві години ночі

Соліст популярної російської групи "Градуси" Роман Пашков потрапив в аварію під час поїздки на "Яндекс.таксі". Про це повідомив директор групи Дмитро Ємельянов, передає канал SUPER.

"Все це відбулося в дві години ночі, ми чекали Романа в аеропорту, але він подзвонив і сказав, що потрапив в аварію. Він викликав "Яндекс.Таксі" сидів на задньому сидінні. Попередньо — водій заснув, і машина влетіла під фуру. Наскільки я зрозумів, там водій відмовився від госпіталізації, можливо у нього документи не в порядку, але я не можу точно стверджувати. Ми викликали швидку, Романа направили в лікарню на МРТ", - сказав він.

Фото: соліст групи "Градуси" потрапив у ДТП (Telegram-канал/SUPER)

Більш того, за словами Ємельянова, медики діагностували у виконавця серйозні ушкождення.

"Лікарі діагностували у нього струс мозку і пошкодження руки. Звичайно, ми будемо розбиратися з "Яндекс.Таксі", проконсультуємося з юристами і будемо готувати позов", - підкреслив він.

Фото: соліст групи "Градуси" потрапив у ДТП (Telegram-канал/SUPER)

До речі, всесвітньо відоме голлівудський актор і музикант Джонні Депп потрапив в аварію в Санкт-Петербурзі (Росія). Його авто не вписалося в поворот і в'їхало в стіну. ДТП сталося, коли автомобіль виїжджав з внутрішнього двору готелю Four Seasons на Вознесенському проспекті.

Увечері 30 травня група Hollywood Vampires, що складається з Джонні Деппа, Еліса Купера та Джо Перрі з Aerosmith, виступила в Петербурзі. Захоплені фанатки, також як і в Москві, закидали американську зірку бюстгальтерами.

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