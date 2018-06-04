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Интервью

Хотел сделать "бомбочку": в Киеве погиб мужчина, прыгнув с Южного моста

STYLERLIFE        04.06.2018 - 20:59
Фото: tov-tob.livejournal.com
Фото: tov-tob.livejournal.com

Мужчина хотел удивить друзей, с которыми отдыхал на пляже

В понедельник, 4 июня, в Киеве с Южного моста с летальным исходом прыгнул мужчина. Об этом сообщает Информатор.

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

По словам спасателей, их вызвали отдыхающие. Пострадавший с компанией находился на пляже, выпивал алкогольные напитки. Сообщается, что 30-летний мужчина хотел доказать, что может прыгнуть с моста "бомбочкой".

 

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

Отмечается, что на место происшествия прибыли полиция и скорая. В данное время под мостом работали водолазы.

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

Поиски затянулись в связи с заиленным дном, в котором застряло его тело. В том месте, где мужчина вошел в воду, глубина составляла 3 метра.

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

Тело мужчины идентифицировали, на место трагедии выехали родственники. Работали 2 катера со спасателями, медики, водолазы. Выехала следственно-оперативная группа, которая будет устанавливать обстоятельства трагедии. Был ли мужчина в состоянии алкогольного отравления, установит экспертиза.

Фото: Место трагического инцидента (kiev.informator.ua)

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Теги: погибший, Киев
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