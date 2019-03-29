Хотів приховати: у фігуранта у вбивстві Гандзюк знайшли елітний маєток під Києвом

Владислав Мангер, якого підозрюють у вбивстві активістки Катерини Гандзюк, володіє елітною нерухомістю під Києвом. Про це повідомила організація "Хто вбив Катю Гандзюк" у Facebook.

Точніше майно належить його дружині, з якою за "дивним співпадінням" голова Херсонської ОДА розлучився рівно за місяць до вручення йому підозри - 16 січня 2019 року.

Активісти впевнені, на такий крок подружжя пішло, аби уникнути конфіскації майна в разі, якщо його причетність до вбивства Катерини Гандзюк буде доведена.

За інформацією організації "АвтоМайдан" подібний будинок на 400 квадратів у с. Віта-Поштова, що в Києво-Святошинському районі, на сьогоднішній день коштує мінімум 6 мільйонів гривень.

Вбивство Гандзюк - у Мангера знайшли елітний маєток під Києвом (відео: facebook.com/gandziukgate)

Раніше повідомлялося про те, що учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгенія Рищука і голови місцевої облради Владислава Мангера. Вони залишили на стінах будинків і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця - Рищук", "Мангер - вбивця".

Нагадаємо, наразі семи фігурантам справи про вбивство Катерини Гандзюк повідомлено про підозру. Суд Києва заарештував Владислава Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. Пізніше його адвокати внесли за нього заставу.

До слова, перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк в Херсоні, через яке раніше відбувся мітинг у міськраді, на якому облили водою міського голову, спровокувало зіткнення і конфлікти між активістами.