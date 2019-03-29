Хотел спрятать: у фигуранта в убийстве Гандзюк нашли элитный особняк под Киевом

Владислав Мангер, которого подозревают в убийстве активистки Екатерины Гандзюк, владеет елитной недвижимостью под Киевом. Об этом сообщила организация "Кто убил Катю Гандзюк" в Facebook.

Точнее имущество принадлежит его жене, с которой по "странному совпадению" председатель Херсонской ОГА развелся ровно за месяц до вручения ему подозрения - 16 января 2019 года.

Активисты уверены, на такой шаг супруги пошли, чтобы избежать конфискации имущества в случае, если его причастность к убийству Екатерины Гандзюк будет доказана.

По информации организации "АвтоМайдан" подобный дом на 400 квадратов в с. Вита-Почтовая, что в Киево-Святошинском районе, на сегодняшний день стоит минимум 6 миллионов гривен.

Убийство Гандзюк - у Мангера нашли элитный особняк под Киевом (видео: facebook.com/gandziukgate)

Ранее сообщалось о том, что участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера. Они оставили на стенах домов и дороге надписи "Здесь живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер - убийца".

Напомним, сейчас семи фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк сообщено о подозрении. Суд Киева арестовал Владислава Мангера до 3 марта с правом внесения почти 2,5 млн гривен залога. Позже его адвокаты внесли за него залог.

К слову, переименование улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк в Херсоне, из-за которого ранее состоялся митинг в горсовете, на котором облили водой городского голову, спровоцировало столкновения и конфликты между активистами.