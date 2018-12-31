"Хотів втопитися": боксер, який переміг Кличка, став інвалідом

Колаж РБК-Україна

Кріс Берд змушений постійно курити марихуану, щоб заглушити біль

Американський професіональний екс-боксер, який раніше назвав братів Кличко одними з найкращих супертяжів в історії боксу, почав відчувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Він змушений постійно курити марихуану, щоб не відчувати болю. Також спортсмен замислюється про ампутацію ніг, передає Boxing News.

"Я офіційно визнаний інвалідом. Мої ноги наче у вогні. Марихуана допомагає мені залишатися функціональним, в іншому випадку я б вже зійшов з розуму. Все так погано, що я замислююся про ампутацію ніг. Це позбавить мене від болю", - каже боксер.

Крім того, спортсмен стверджує, що його колеги по рингу, які займалися боксом, також мають проблеми зі здоров'ям і змушені лікуватися. Наприклад, Леймон Брюстер позбувся ока через заняття боксом.

"Бокс – це спорт, що впливає на мозок. Кожен раз, коли ти виходиш на ринг, твій мозок б'ється об черепушку. Боксери заробляють на життя тим, що їх б'ють по голові", - сказав Берд.

За словами Кріса Берда, пратично всі страждають після боксу. Тут справа йде не тільки про травми, але також і про те, що спортсменам важко знайти роботу, оскільки у більшості немає належної освіти.

Він також страждає від посттравматичного стресового розладу він довгий час був вимушений приймати ліки, які негативно позначалися на його психічному стані. "Я живу біля океану і одного разу вийшов і хотів стрибнути і втопитися. Я не хотів жити, ці таблетки зводили мене з розуму", - поділився боксер.

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