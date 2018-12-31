"Хотел утопиться": боксер, победивший Кличко, стал инвалидом

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Крис Берд вынужден постоянно курить марихуану, чтобы заглушить боль

Американский профессиональный экс-боксёр Крис Берд, который ранее назвал братьев Кличко одними из величайших супертяжей в истории бокса, начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Он вынужден постоянно курить марихуану, чтобы не чувствовать боли. Также спортсмен задумывается об ампутации ног, передает Boxing News.

"Я официально признан инвалидом. Мои ноги словно в огне. Марихуана помогает мне оставаться функциональным, в противном случае я бы уже сошел с ума. Все так плохо, что я задумываюсь об ампутации ног. Это избавит меня от боли", - говорит боксер.

Помимо того, спортсмен утверждает, что его коллеги по рингу, которые занимались боксом, также имеют проблемы со здоровьем и вынуждены лечиться. Например, Лэймон Брюстер лишился глаза из-за занятий боксом.

"Бокс – это спорт, влияющий на мозг. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, твой мозг бьется о черепушку. Боксеры зарабатывают на жизнь тем, что их бьют по голове", - сказал Берд.

По словам Криса Берда, практически все страдают после бокса. Тут дело идет не только о травмах, но также и о том, что спортсменам тяжело найти работу, поскольку у большинства нет должного образования.

Он также страдает от посттравматического стрессового расстройства он долгое время был вынужден принимать лекарства, которые негативно сказывались на его психическом состоянии. "Я живу возле океана и однажды вышел и хотел прыгнуть и утопиться. Я не хотел жить, эти таблетки сводили меня с ума", - поделился боксер.

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