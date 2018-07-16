Не хотіла їсти: у Сумській області батько до смерті побив чотирирічну доньку

Колаж РБК-Україна

Спочатку горе-батько приховував свою провину, але правоохоронці невдовзі дізналися правду

У Білопільському районі Сумської області 28-річний чоловік до смерті побив свою чотирирічну доньку через те, що вона відмовилася вечеряти. Про це повідомляє прес-служба поліції регіону на своєму офіційному сайті.

Про загибель дитини в полицію повідомили лікарі, які прибули за викликом.

Спочатку чоловік приховував свою провину і пояснив, що дитині ввечері стало погано. Горе-батько стверджував, що поклав доньку спати. Коли ж через деякий час підійшов до ліжка - побачив її вже мертвою.

"У нас виникли певні підозри щодо щирості у своїх свідченнях як матері, так і батька померлої. Поліцейські почали ставити питання, як одній так і іншій, і через годину вони зізналися. Розповіли, що незадовго до смерті дитини побили. Причина, через яку побили, шокує: били, бо дівчинка відмовилася їсти картоплю з хлібом. Це дуже розлютило батька, і він кілька разів вдарив її по голові, спочатку пластиковою пляшкою з водою, а потім і рукою. Мати також доклала свою руку до "виховання". А далі, дитини дійсно поклали спати, і пішли по справах", - розповідає Андрій Анісімов, начальник Білопільського відділу поліції

За словами експертів, які оглядали дівчинку, дівчинка померла, захлинулася блювотними масами.

Встановлено, що крім померлої дитини сім'я має ще двох: старшу дівчинку і хлопчика. У свій час всі діти по вирішенню соціальних служб були передані в інтернат, бо умови, в яких вони росли, були визнані як незадовільні. У травні цього року дітей батькам на деякий час соцслужби дозволили взяти додому.

Чоловіка затримали. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі луганчанин зґвалтував і пограбував 17-річну дівчину.

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