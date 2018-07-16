Не хотела кушать: в Сумской области отец до смерти избил четырехлетнюю дочь

Коллаж РБК-Украина

Сначала горе-отец скрывал свою вину, но правоохранители вскоре узнали правду

В Белопольском районе Сумской области 28-летний мужчина до смерти избил свою четырехлетнюю дочь из-за того, что она отказалась ужинать. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона на своем официальном сайте.

О гибели ребенка в полицию сообщили врачи, которые прибыли по вызову.

Сначала мужчина свою вину скрывал и объяснил, что ребенку вечером стало плохо. Горе-отец утверждал, что положил дочку спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел ее уже мертвой.

"У нас возникли определенные подозрения относительно искренности в своих показаниях как матери, так и отца умершей. Полицейские начали задавать вопросы как одному, так и другому, и через час они признались. Рассказали, что незадолго до смерти ребенка избили. Причина, из-за которой избили, шокирует: били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать также приложила свою руку к "воспитанию". А дальше, ребенка действительно положили спать, и пошли по делам", - рассказывает Андрей Анисимов, начальник Белопольского отдела полиции.

По словам экспертов, которые осматривали девочку, малышка умерла, захлебнулась рвотными массами.

Установлено, что кроме умершего ребенка семья воспитывает еще двоих детей: старшую девочку и мальчика. В свое время все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны как неудовлетворительные. В мае этого года детей родителям на некоторое время соцслужбы разрешили взять домой.

Мужчину задержали. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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