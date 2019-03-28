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Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

STYLERЖиття    28.03.2019 - 22:07
Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото
Фото: колаж РБК-Україна

Педіатра Анастасію Орлову в Російській Федерації розкритикували через гарячу фотосесію

Педіатр з російського міста Кінешма Анастасія Орлова оскандалилася після своєї фотосесії у білизні. Публікація в соціальних мережах гарячих знімків викликала хвилю критики і цькування, передають росЗМІ.

Сет для дівчини лікаря зробила фотохудожниця Олена Щеголева. На своїй сторінці в Instagram вона навіть іронізує з приводу такого раптового резонансу.

"1 фотосесія і відразу ж в Cosmopolitan", - написала фотограф і додала скрін із відповідною публікацією скандальної новини.

У свою чергу нова "героїня" таблоїдів рішуче відповіла на критичні висловлювання в мережі через еротичні фото. Орлова заявила, що влаштовувати їй цькування - низько, і запросила всіх хейтерів до себе на прийом.

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Лікарка-педіатр з Кінешемської центральної районної лікарні зазначила, що вона нічого не соромиться і не боїться.

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Хочете, щоб звільнили? Та будь ласка! Тільки ви, дорогі анонімщики, залишитеся без лікарів зовсім", - додала Орлова.

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Повідомляється, що жінка зазвичай досить скромно одягається, просто в той момент їй захотілося змінити амплуа і спробувати новий образ.

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Також Анастасія запевнила, що батьки її пацієнтів нормально сприйняли гарячу фотосесію, "лайкали" знімки та не обурювалися.

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

У коментарях в мережі підписники фотографа Щоголевої зауважують, що на критику не варто звертати уваги, і фактично резонанс став для неї чудовим піаром:

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Це не моралфаги, це мракобіси";
  • "Це не моралфаги, це шизофреніки";

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Ось вона слава - дві сторони однієї медалі. Старо як світ. Дівчина дуже красива";
  • "Так, я думаю, що і Анастасію куди-небудь покличуть!";

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Круто, дівчата! Всім заздрісникам на зло";
  • "От не можу зрозуміти, якщо є що показати, чому б і ні. Чи це педагог або педіатр - це красиво";

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Ось це поворот, здорово! Лена - це успіх!"
  • "Повернулися у ті часи, коли голі ноги - інтим! Якщо її ніжки і трохи оголених плечей викликав такий резонанс, що буде, коли народ шортики одягне?"

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Можна подумати, Анастасія вела прийом в такому вигляді. Дівчині успіху: і в роботі і в особистому житті, не піддавайтеся на провокації, багато людей на вашій стороні!"
  • "Анастасія тепер знаменитість! Безкоштовний піар!";

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Так, вчергове дивуюся ханжеству росіян. І кожен раз як перший. Караул, лікар в купальнику! Скріпи погнулися! Чергове незрозуміле збудження по незрозумілому приводу";
  • "Скільки ханжей і страховиськ повилазило... Моторошно в Росії жити, ніби 17 століття на дворі, досить симпатичні фото симпатичної жінки викликали таке бурління лай*а в головах недалеких, це жесть"...

Хочете, щоб звільнили? Відомого педіатра зацькували за пікантні фото

Анастасія Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Як повідомлялося раніше, в Інтернеті знайшли сторінки в соцмережах, заведені від імені російського священика, що скуповується у модних бутиках.

Також ми писали про те, що одна з українських агрокомпаній вирішила створити іменний корпоративний календар. Моделями стали працівниці фірми. Їх не змушували роздягатися і кожного місяця підготували навіть мотиваційний слоган, але щось пішло не так.

Нагадаємо, раніше в мережі показали відверті та гарячі фото Міс Україна 2018 Леоніли Гузь.

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