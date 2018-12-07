"Гламурний батюшка": у РФ знайшовся поп в Louis Vuitton

Колаж РБК-Україна

Протоієрей з Твері ділився своїми фотографіями в Instagram

В Інтернеті знайшли сторінки в соцмережах, заведені від імені священика, який закуповується в модних бутиках. Про це повідомляє Лентач на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі Інтернет випадково побачили в Instagram сторінку користувача archpriesttver, на якій чоловік в одязі священнослужителя ділиться з підписувачами фотографіями з дорогих московських бутіків і ресторанів. Коли в мережі з приводу фотографій піднявся шум, сторінка була вилучена, але скандальні зображення встигли опубліковувати інші користувачі.

З'ясувалося, що сторінку в Instagram вів завідувач Тверській єпархіальної науковою бібліотекою, голова Комітету їм. К.П. Побєдоносцева протоієрей В'ячеслав Баскаков.

На сайті Тверської єпархії навіть є згадка про священика В'ячеслава Б, який служить настоятелем церкви ікони Божої Матері при Центрі спеціалізованих видів медичної допомоги імені Аваева в Твері.

"Лентач" на сторінці в Facebook опублікував повідомлення з цього приводу:

"Тверський протоієрей В'ячеслав Баскаков виклав в Instagram фоточки з взуттям і шмотом від Gucci і LV. До заздрості пастви, яка обрушилася на нього, він виявився не готовий, довелося терміново видаляти Instagram і закривати сторінку ВК. Але інтернет пам'ятає".

Скріншот з Facebook (facebook.com/oldLentach)

На одному з опублікованих в марежі знімків Баскаков в рясі приміряє дизайнерські туфлі Gucci вартістю $700. Також у батюшки виявили шкіряні сандалі Louis Vuitton за $450 і сумку цього ж бренду за $1250.

Фото з віддаленої сторінки Instagram / archpriesttver

Фото з віддаленої сторінки Instagram / archpriesttver

Фото з віддаленої сторінки Instagram / archpriesttver

Користувачі соцмереж активно обговорюють фотографії священнослужителя в рясі і Louis Vuitton одночасно:

"Кадило крутиться - тапки LV мутятся", "Його моральним виглядом нехай у патріархії займаються, а от зі смаком і поняттям про прекрасне в людини зовсім погано - це категорично не йде до ряси", "Так чого ви накинулися?! Візантійська душа вимагає золота килимів і тканин ETRO", "Ніщо людське попам не чуже. Жадібність там, гординя, обжерливість".

Скріншот з Facebook (facebook.com/oldLentach)

Раніше повідомлялося, що в Одеській області благочинний Кілійського округу церкви Московського патріархату Михайло Павлишин в стані алкогольного сп'яніння потрапив в аварію.

Також у Чернівецькій області патрульні поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував батюшка з ознаками алкогольного сп'яніння.

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