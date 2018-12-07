"Гламурный батюшка": в РФ нашелся поп в Louis Vuitton

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Протоиерей из Твери делился своими фотографиями в Instagram, что вызвало скандал

В Интернете нашли страницы в соцсетях, заведенные от имени российского священника, который скупается в модных бутиках. Об этом сообщает "Лентач" на своей странице в Facebook.

Пользователи Интернет случайно увидели в Instagram страницу пользователя archpriesttver, на которой мужчина в одежде священнослужителя делится с подписчиками фотографиями из дорогих московских бутиков и ресторанов. Когда в сети по поводу фотографий поднялся шум, страница была удалена, но скандальные изображения успели опубликовывать другие пользователи.

Выяснилось, что страницу в Instagram вел заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, председатель Комитета им. К.П. Победоносцева протоиерей Вячеслав Баскаков.

На сайте Тверской епархии даже есть упоминание о священнике Вячеславе Б, который служит настоятелем в церкви иконы Божьей Матери при Центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева в Твери.

"Лентач" на странице в Facebook опубликовал сообщение по этому поводу:

"Тверской протоиерей Вячеслав Баскаков выложил в Instagram фоточки с обувью и шмотом от Gucci и LV. К обрушившейся зависти прихожан он оказался не готов, пришлось срочно удалять Instagram и закрывать страницу ВК. Но интернет помнит".

Скриншот с Facebook (facebook.com/oldLentach)

На одном из опубликованных в сети снимков Баскаков в рясе примеряет дизайнерские туфли Gucci стоимостью $700. Также у батюшки обнаружили кожаные сандали Louis Vuitton за $450 и сумку этого же бренда за $1250.

Фото с удаленной страницы Instagram / archpriesttver

Фото с удаленной страницы Instagram / archpriesttver

Фото с удаленной страницы Instagram / archpriesttver

Пользователи соцсетей активно обсуждают фотографии священнослужителя в рясе и Louis Vuitton одновременно:

"Кадило крутится - тапки LV мутятся", "Его моральным обликом пусть в патриархии занимаются, а вот со вкусом и понятии о прекрасном у человека совсем плохо - это категорически не идет к рясе", "Да чего вы накинулись?! Византийская душа требует золота ковров и тканей ETRO", "Ничто человеческое попам не чуждо. Алчность там, жадность, гордыня, чревоугодие".

Скриншот с Facebook (facebook.com/oldLentach)

Ранее сообщалось, что в Одесской области благочинный Килийского округа церкви Московского патриархата Михаил Павлишин в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию.

Также в Черновицкой области патрульные полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился батюшка с признаками алкогольного опьянения.

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