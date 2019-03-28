Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Фото: коллаж РБК-Украина

Педиатра Анастасию Орлову в Российской Федерации раскритиковали из-за горячей фотосессии

Педиатр из россйского города Кинешма Анастасия Орлова оскандалилась после своей фотосессии в белье. Публикация в социальных сетях горячих снимков вызвала волну критики и травли, передают росСМИ.

Сет для девушки врача сделала фотохудожница Елена Щеголевая. На своей страничке в Instagram она даже иронизирует по поводу такого внезапного резонанса.

"1 фотосессия и сразу же в Cosmopolitan", - написала фотограф и добавила скрин с соответствующей публикацией скандальной новости.

В свою очередь новая "героиня" таблоидов решительно ответила на критические высказывания в сети из-за эротических фото. Орлова заявила, что устраивать ей травлю - низко, и пригласила всех хейтеров к себе на прием.

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Врач-педиатр из Кинешемской центральной районной больницы отметила, что она ничего не стесняется и не боится.

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем", - добавила Орлова.

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Сообщается, что женщина обычно довольно скромно одевается, просто в тот момент ей захотелось сменить амплуа и попробовать новый образ.

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Также Анастасия заверила, что родители ее пациентов нормально восприняли горячую фотосессию, "лайкали" снимки и не возмущались.

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

В комментариях в сети подписчики фотографа Щеголевой отмечают, что на критику не стоит обращать внимания, и по факту резонанс стал для нее отличным пиаром:

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Это не моралфаги, это мракобесы";

"Это не моралфаги, это шизофреники";

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Вот она слава - две стороны одной медали. Старо как мир. Девушка очень красивая";

"Да, я думаю, что и Анастасию куда-нибудь позовут!";

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Круто, девчонки! Всем завистникам на зло";

"Вот не могу понять, если есть что показать, почему бы и нет. Будь это педагог или педиатр - это красиво";

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Вот это поворот, здорово! Лена - это успех!"

"Вернулись в те времена, когда голые ноги - интим! Если ее ножки и чуток оголенных плечиков вызвал такой резонанс, что будет, когда народ шортики оденет?"

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Можно подумать, Анастасия вела прием в таком виде. Девушке успеха: и в работе и в личной жизни, не поддавайтесь на провокации, много людей на вашей стороне!"

"Анастасия теперь знаменитость! Бесплатный пиар!";

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Да, в очередной поражаюсь ханжеству россиян. И каждый раз как первый. Караул, врач в купальнике! Скрепы погнулись! Очередное непонятное возбуждение по непонятном поводу";

"Сколько ханжей и страшилищ повылазило... Страшно в России жить, будто 17 век на дворе, довольно симпатичные фото симпатичной женщины вызвали такое бурление гов*а в головах недалеких, это жесть"...

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

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