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Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

STYLERЖизнь    28.03.2019 - 22:07
Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото
Фото: коллаж РБК-Украина

Педиатра Анастасию Орлову в Российской Федерации раскритиковали из-за горячей фотосессии

Педиатр из россйского города Кинешма Анастасия Орлова оскандалилась после своей фотосессии в белье. Публикация в социальных сетях горячих снимков вызвала волну критики и травли, передают росСМИ.

Сет для девушки врача сделала фотохудожница Елена Щеголевая. На своей страничке в Instagram она даже иронизирует по поводу такого внезапного резонанса. 

"1 фотосессия и сразу же в Cosmopolitan", - написала фотограф и добавила скрин с соответствующей публикацией скандальной новости.  

В свою очередь новая "героиня" таблоидов решительно ответила на критические высказывания в сети из-за эротических фото. Орлова заявила, что устраивать ей травлю - низко, и пригласила всех хейтеров к себе на прием.

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Врач-педиатр из Кинешемской центральной районной больницы отметила, что она ничего не стесняется и не боится.

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

"Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем", - добавила Орлова.

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Сообщается, что женщина обычно довольно скромно одевается, просто в тот момент ей захотелось сменить амплуа и попробовать новый образ.

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Также Анастасия заверила, что родители ее пациентов нормально восприняли горячую фотосессию, "лайкали" снимки и не возмущались.

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

В комментариях в сети подписчики фотографа Щеголевой отмечают, что на критику не стоит обращать внимания, и по факту резонанс стал для нее отличным пиаром:

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Это не моралфаги, это мракобесы";
  • "Это не моралфаги, это шизофреники";

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Вот она слава - две стороны одной медали. Старо как мир. Девушка очень красивая";
  • "Да, я думаю, что и Анастасию куда-нибудь позовут!";

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Круто, девчонки! Всем завистникам на зло";
  • "Вот не могу понять, если есть что показать, почему бы и нет. Будь это педагог или педиатр - это красиво"; 

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Вот это поворот, здорово! Лена - это успех!"
  • "Вернулись в те времена, когда голые ноги - интим! Если ее ножки и чуток оголенных плечиков вызвал такой резонанс, что будет, когда народ шортики оденет?"

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Можно подумать, Анастасия вела прием в таком виде. Девушке успеха: и в работе и в личной жизни, не поддавайтесь на провокации, много людей на вашей стороне!"
  • "Анастасия теперь знаменитость! Бесплатный пиар!";

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

  • "Да, в очередной поражаюсь ханжеству россиян. И каждый раз как первый. Караул, врач в купальнике! Скрепы погнулись! Очередное непонятное возбуждение по непонятном поводу";
  • "Сколько ханжей и страшилищ повылазило... Страшно в России жить, будто 17 век на дворе, довольно симпатичные фото симпатичной женщины вызвали такое бурление гов*а в головах недалеких, это жесть"...

Хотите, чтобы уволили? Известного педиатра затравили за пикантные фото

Анастасия Орлова (фото: instagram.com/newlenaiskra)

Как сообщалось ранее, в Интернете нашли страницы в соцсетях, заведенные от имени российского священника, который скупается в модных бутиках

Также мы писали о том, что одна из украинских агрокомпаний решила создать именной корпоративный календарь. Моделями стали работницы фирмы. Их не заставляли раздеваться и каждого месяца подготовили даже мотивационный слоган, но что-то пошло не так. 

Напомним, ранее в сети показали откровенные и горячие фото Мисс Украина 2018 Леонилы Гузь.

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