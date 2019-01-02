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Хочете зайнятися сексом - беріть розписку: поради кримінолога

STYLERЖиття    02.01.2019 - 13:11
Хочете зайнятися сексом - беріть розписку: поради кримінолога
Колаж РБК-Україна

У суспільстві тривають дискусії щодо змін до статті КК України про зґвалтування

Із 11 січня 2019 року  наберуть чинності зміни до статті 152 ("зґвалтування") Кримінального кодексу України. З цього приводу в суспільстві тривають дискусії - тепер зґвалтування будуть кваліфікувати, не як статевий акт із застосуванням фізичного насильства, а як статевий акт без добровільної згоди. Коментар кримінолога з цього приводу опублікував ресурс "Апостроф".

Професор кафедри кримінального та кримінально-процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк говорить, якщо ви з якихось причин не впевнені в благонадійності свого партнера, то перед статевим актом краще взяти письмову розписку згоди на секс.

"Ми фактично імплементували Стамбульську конвенцію (конвенція про запобігання насильства щодо жінок була розроблена Радою Європи та відкрита для підписання в 2011 році в Стамбулі - Ред.), хоча не ратифікували її", - говорить кримінолог.

Хочете зайнятися сексом - беріть розписку: поради кримінолога

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Микола Хавронюк стверджує, що нововведення будуть охоплювати випадки згвалтування без фізичного насильства, погроз, але при цьому і без згоди.

"Багато жартують, що потрібно тепер брати письмові розписки зі своїх партнерів. Так, якщо ви не впевнені у своєму партнерові, то беріть розписку", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стаття 152 КК України називала зґвалтування "статевими зносинами із застосуванням фізичного насильства чи загрози його застосування".

Тепер же зґвалтуванням будуть вважати "вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи".

Таке формулювання ("проникнення в тіло іншої особи") теж викликає дискусії, оскільки воно фактично виключає те, що ґвалтівником може бути жінка.

Нагадаємо, Раді пропонують припинити практику кримінальної репресії засуджених.

Раніше ми писали про те, що відомого футболіста Роналду звинуватили у зґвалтуванні.

До речі, нещодавно в Бердичеві тренер домагався 11-річну дівчинку.

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