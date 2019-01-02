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Хотите заняться сексом - берите расписку: советы криминолога

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 13:11
Хотите заняться сексом - берите расписку: советы криминолога
Коллаж РБК-Украина

В обществе продолжаются дискуссии относительно изменений в статьи УК Украины об изнасиловании

С 11 января 2019 года вступят в силу изменения к статье 152 ("изнасилование") Уголовного кодекса Украины. По этому поводу в обществе продолжаются дискуссии - теперь изнасилование будут квалифицировать, не как половой акт с применением физического насилия, а как половой акт без добровольного согласия. Комментарий криминолога по этому поводу опубликовал ресурс "Апостроф".

Профессор кафедры уголовного и уголовно-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк говорит, если вы по каким-то причинам не уверены в благонадежности своего партнера, то перед половым актом лучше взять письменную расписку согласия на секс.

"Мы фактически имплементировали Стамбульскую конвенцию (конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин была разработана Советом Европы и открыта для подписания в 2011 году в Стамбуле - Ред.), хотя не ратифицировали ее", - говорит криминолог.

Хотите заняться сексом - берите расписку: советы криминолога

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Николай Хавронюк утверждает, что нововведения будут охватывать случаи изнасилования без физического насилия, угроз, но при этом и без согласия.

"Многие шутят, что теперь нужно брать письменные расписки со своих партнеров. Так, если вы не уверены в своем партнере, то берите расписку", - подчеркнул он.

Напомним, ранее статья 152 УК Украины называла изнасилование "половыми сношениями с применением физического насилия или угрозы его применения".

Теперь же изнасилованием будут считать "совершение действий сексуального характера, связаних с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица".

Такая формулировка ("проникновение в тело другого лица") тоже вызывает дискуссии, поскольку оно фактически исключает то, что насильником может быть и женщина.

Напомним, Раде предлагают прекратить практику уголовной репрессии осужденных.

Ранее мы писали о том, что известного футболиста Роналду обвинили в изнасиловании.

Кстати, недавно в Бердичеве тренер домогался 11-летнюю девочку.

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