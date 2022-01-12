Ні хронічному стресу: нутриціолог розповіла, як знизити кортизол і заспокоїти нерви

Стрес так чи інакше присутній в житті кожної людини – і це норма. Але коли кортизол, гормон стресу, високий постійно, це вже загроза здоров'ю всього організму.
Синдром хронічної втоми, акне, вісцеральний жир, високий інсулін, підвищений тиск, набряки, депресія, безсоння, високий холестерин, тяга до солодкого, болі в м'язах і хребті, головні болі і панічні атаки – це все наслідки високого кортизолу.
Нутриціолог Юлія Хелсіблог у своєму блозі про здорове харчування в Instagram дала загальні і найважливіші рекомендації для зниження кортизолу.
Вони допоможуть заспокоїти нерви і прибрати хронічний стрес з життя.
Не варто доводити себе до депресії на тлі стресу (фото: pexels.com)
Постарайтеся замінити всю побутову хімію на еко-. Перегляньте ваш побут, використовуйте, де це можливо, натуральні чистячі засоби, які легко приготувати самостійно.
Також використовуйте для приготування відфільтровану воду, а в питну можна додавати краплі з натрієм і калієм.
Важливо порвати порочне коло стресу і знайти методи, які будуть вас заспокоювати і за допомогою яких ви могли б відволіктися: спа, масаж, читання, вишивання, прогулянки, виїзд на природу.
За годину до сну дуже важливо прибрати всі гаджети, лягайте спати не пізніше 23:30.
Займатися спортом – важливо, але не робіть з цього каторгу, не виснажуйте себе, додайте дозовані легкі навантаження.
Досить жити в стресі (фото: pexels.com)
Увага: перед застосуванням добавок, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог назвала бутерброд, який подовжує молодість.