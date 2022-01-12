Нет хроническому стрессу: нутрициолог рассказала, как снизить кортизол и успокоить нервы

Не стоит доводить себя до депрессии на фоне стресса (фото: pexels.com)

Как бороться со стрессом

Устраните токсическую нагрузку

Постарайтесь заменить всю бытовую химию на эко-. Пересмотрите ваш быт, используйте, где это возможно, натуральные чистящие средства, которые легко приготовить самостоятельно.

Пейте качественную воду

Также используйте для приготовления отфильтрованную воду, а в питьевую можно добавлять капли с натрием и калием.

Следите за стрессом и умейте из него выходить

Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и при помощи которых вы могли отвлечься: спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу.

Не пренебрегайте сном

За час до сна очень важно убрать все гаджеты, ложитесь спать не позднее 23:30.

Добавьте физической нагрузки

Заниматься спортом – важно, но не делайте из этого каторгу, не изнуряйте себя, добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки.

Пересмотрите свое питание

Употребляйте достаточное количество клетчатки и пребиотиков, это помогает абсорбировать кортизол и выводить его излишки. Завтрак должен быть в течении часа после пробуждения. При высоком кортизоле нельзя завтракать фруктами. Следите за высоким содержанием в пище белка, жира / масел. Ограничьте кофе и алкоголь.

Хватит жить в стрессе (фото: pexels.com)

Нутрицевтическая поддержка⠀

Омега-3, Витамин С, 1000 мг, Жирорастворимые антиоксиданты: витамин Е, дигидрокверцетин, астаксантин, Витамины В5, В3, В6, Цитрулина малат, Коэнзим, Янтарная кислота, Таурин, Селен, Хром, Фосфотидилсерин, Ашваганда, Мелатонин.

Внимание: перед применением добавок, проконсультируйтесь со своим врачом.