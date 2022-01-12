Нет хроническому стрессу: нутрициолог рассказала, как снизить кортизол и успокоить нервы

Стресс так или иначе присутствует в жизни каждого человека – и это норма. Но когда кортизол, гормон стресса, высокий постоянно, это уже угроза здоровью всего организма.
Синдром хронической усталости, акне, висцеральный жир, высокий инсулин, повышенное давление, отеки, депрессия, бессонница, высокий холестерин, тяга к сладкому, боли в мышцах и позвоночнике, головные боли и панические атаки – это все последствия высокого кортизола.
Нутрициолог Юлия Хелсиблог в своем блоге о здоровом питании в Instagram дала общие и важнейшие рекомендации для снижения кортизола.
Они помогут успокоить нервы и убрать хронический стресс из жизни.
Не стоит доводить себя до депрессии на фоне стресса (фото: pexels.com)
Постарайтесь заменить всю бытовую химию на эко-. Пересмотрите ваш быт, используйте, где это возможно, натуральные чистящие средства, которые легко приготовить самостоятельно.
Также используйте для приготовления отфильтрованную воду, а в питьевую можно добавлять капли с натрием и калием.
Важно порвать порочный круг стресса и найти методы, которые будут вас успокаивать и при помощи которых вы могли отвлечься: спа, массаж, чтение, вышивание, прогулки, выезд на природу.
За час до сна очень важно убрать все гаджеты, ложитесь спать не позднее 23:30.
Заниматься спортом – важно, но не делайте из этого каторгу, не изнуряйте себя, добавьте дозированные легкие аэробные нагрузки.
Хватит жить в стрессе (фото: pexels.com)
Внимание: перед применением добавок, проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог назвала бутерброд, который продляет молодость.