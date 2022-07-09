Хрускіт пальців призводить до безповоротних наслідків? Лікарі знайшли відповідь

Мабуть, кожен любитель похрустіти пальцями, чув попередження про безповоротні наслідки та страшні перспективи, якщо продовжить так робити.

То чи справді хрускіт пальцями такий шкідливий - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.

Звідки виникає хрускіт пальців?

Як пише Healthline, найпоширенішою причиною хрусту пальців є бульбашки повітря, які з'являються у суглобовій змазці під час руху пальців. Коли в результаті цього руху тиск у суглобовій змазці змінюється, разом з ним змінюється й щільність суглобової змазки.

Таким чином у вільному просторі утворюється повітряна бульбашка, звідси ми й маємо "хрускіт". Це природний процес - таким самим чином в нас можуть хрустіти будь-які суглоби в тілі.

Вченими доведено, що ніяких додаткових захворювань ви не отримаєте, але й користі не отримаєте також. Слід зазначити, що шкоди немає, якщо ви при цьому хрускоті не відчуваєте дискомфорту або болю.

Чому хрустять пальці (фото: instagram.com/shawna_gudalis)

Коли хрускіт пальців є шкідливим?

Хрускіт може бути проблемою, якщо без нього ви відчуваєте дискомфорт або навіть біль. Такий дискомфорт може виникати, коли суглоб занадто вільний, адже він має рухатись за певною траєкторією.

Якщо, через вільний хід траєкторія змінюється, певні частини суглоба можуть тертися один об одного набагато сильніше. Через такі зміни деградація суглоба пришвидшується, й наш організм вже не встигає регенерувати такі зміни.

Існують 2 основні причини таких змін

Розтягнені зв'язки навколо суглоба

Коли ви з кожним разом вигинаєте палець все дужче на зворотній стороні від згину, кожного разу більше й більше розтягуються зв'язки

Недостатня кількість суглобової змазки або недостатня маса хрящів

Принцип той самий, через недостатню кількість суглобової змазки змінюється траєкторія руху, що призводить до проблем.

Також маємо наголосити, що хрускіт пальцями є не тільки марною звичкою, але й психологічною проблемою. Звісно у кожного свої недоліки, але це не означає, що не слід з ними боротись.

Чи викликає хрускіт пальців артрит?

Опубліковане в Швейцарському медичному журналі дослідження доводить, що жодних доказів, що звичка може спровокувати артрит - нема.

Також немає вагомих доказів того, що хрускіт пальців збільшує розміри суглобів або послаблює силу хвата.

Що робити з марною звичкою?

По-перше, слід давати навантаження на проблемні суглоби. Таким чином ви розв'яжете питання зі зв'язками, адже с часом вони почнуть скорочуватись під впливом силових навантажень.

Займаючись силовими навантаженнями, ви посприяєте швидшому відновленню організмом, як кількості суглобової змазки, так і витривалості та міцності хрящів.

По-друге, збалансоване харчування. Ви маєте отримувати достатню кількість амінокислот, які потрібні для суглобів.

Силові тренування потрібні для формування запасу міцності у вашого суглоба. На простому прикладі, ви можете перевірити це твердження.

Якщо у вас є якийсь суглоб, який вас турбує, то вже через 3-4 силові тренування дискомфорт має пройти. Чим більше ваш стаж у силових тренуваннях, тим більше запас міцності у суглобів.

Відомий американський доктор Ерік Берг також каже, що хрускіт пальців не доведе вас до артриту, але хрустіти треба правильно, щоб не спричинити защемлення суглобів. А також робити це на самоті, адже цей звук дуже роздратовує оточуючих.

Звісно, наші рекомендації навряд чи допоможуть, якщо ваші проблеми з суглобами пов'язані з травмами або хворобами. В такому випадку дотримуйтесь рекомендацій власного лікаря.