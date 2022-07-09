Хруст пальцев приводит к необратимым последствиям? Врачи нашли ответ

Наверное, каждый любитель похрустеть пальцами, слышал предупреждения про безвозвратные последствия и страшные перспективы, если продолжит так делать.

Действительно ли хруст пальцами такой вредный - читайте в нашем материале Styler ниже.

Откуда возникает хруст пальцев?

Как пишет Healthline, самой распространенной причиной хруста пальцев являются пузырьки воздуха, которые появляются в суставной смазке во время движения пальцев. Когда в результате этого движения давление в суставной смазке изменяется, вместе с ним изменяется и плотность суставной смазки.

Таким образом в свободном пространстве образуется воздушный пузырь, отсюда мы и имеем "хруст". Это естественный процесс - таким же образом у нас могут хрустеть любые суставы в теле.

Учеными доказано, что никаких дополнительных заболеваний вы не получите, но и пользы не получите также. Следует отметить, что вреда нет, если вы при этом хрусте не испытываете дискомфорта или боли.

Почему хрустят пальцы (фото: instagram.com/shawna_gudalis)

Когда хруст пальцев вреден?

Хруст может быть проблемой, если без него вы чувствуете дискомфорт или даже боль. Такой дискомфорт может возникать, когда сустав слишком свободен, ведь он должен двигаться по определенной траектории.

Если через свободный ход траектория меняется, определенные части сустава могут тереться друг об друга намного сильнее. Из-за таких изменений деградация сустава ускоряется, и наш организм уже не успевает регенерировать такие изменения.

Существуют 2 основные причины таких изменений

Растянутые связки вокруг сустава

Когда вы с каждым разом выгибаете палец все сильнее на обратной стороне от сгиба, каждый раз больше и больше растягиваются связки

Недостаточное количество суставной смазки или недостаточная масса хрящей

Принцип тот же, из-за недостаточного количества суставной смазки меняется траектория движения, что приводит к проблемам.

Также должны подчеркнуть, что хруст пальцами является не только бесполезной привычкой, но и психологической проблемой. Конечно у каждого свои недостатки, но это не значит, что не следует с ними бороться.

Вызывает ли хруст пальцев артрит?

Опубликованное в Швейцарском медицинском журнале исследование доказывает, что никаких доказательств, что привычка может спровоцировать артрит - нет.

Также нет веских доказательств того, что хруст пальцев увеличивает размеры суставов или ослабляет силу хвата.

Что делать с бесполезной привычкой?

Во-первых, следует давать нагрузку на проблемные суставы. Таким образом вы решите вопрос со связками, ведь со временем они начнут сокращаться под воздействием силовых нагрузок.

Занимаясь силовыми нагрузками, вы поспособствуете более быстрому восстановлению организмом, как количеству суставной смазки, так и выносливости и прочности хрящей.

Во-вторых, сбалансированное питание. Вы должны получать достаточное количество аминокислот, которые нужны для суставов.

Силовые тренировки нужны для формирования запаса прочности у вашего сустава. На простом примере, вы можете проверить это утверждение.

Если у вас есть какой-то сустав, который вас беспокоит, то уже через 3-4 силовых тренировки дискомфорт должен пройти. Чем больше ваш стаж в силовых тренировках, тем больше запас прочности у суставов.

Известный американский доктор Эрик Берг также говорит, что хруст пальцев не доведет вас до артрита, но хрустеть надо правильно, чтобы не вызвать защемление суставов. А также делать это в одиночестве, ведь этот звук очень раздражает окружающих.

Конечно, наши рекомендации вряд ли помогут, если ваши проблемы с суставами связаны с травмами или болезнями. В таком случае следуйте рекомендациям собственного врача.