Супрун розвіяла міф про мігрень та біль в суглобах через погану погоду

Ілюстративне фото: pixabay.com

Натомість є деякі хвороби, на які погода дійсно може впливати

Існує переконання, що у людей, які залежать від погоди або ж відчувають метеозалежність, погіршується стан здоров’я під час магнітних бурь та змін погодних умов. Вони страждають від мігрені, у них посилюється біль в суглобах, ниють старі переломи. Однак такий зв’язок не є науково доведеним – стверджує в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у своєму дописі у Facebook.

Напади мігрені не залежать від електромагнітних бурь на Сонці

Часто люди скаржаться на так звану "метеозалежність" – вони стверджують, що погано себе почувають через магнітну активність на Сонці. Однак, електромагнітна активність там відбувається постійно, внаслідок цього процесу відбувається викид коронарної маси – і ми спостерігаємо полярне сяйво, але мігрень тут ні до чого, - стверджує в. о. міністра охорони здоров’я.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

"Магнітосфера Землі нейтралізує електромагнітний вплив нашої зорі, тому малоймовірно, що його може відчувати організм людини", - каже Супрун у дописі.

Однак багато людей скаржаться на мігрені та сильний головний біль саме в цей період. Зв’язок між активністю Сонця і подібними симптомами – не доведено, - стверджує Супрун, посилаючись на західних науковців. Зокрема, дослідники проаналізували 63 мільйони твітів, що містили слова “мігрень” або “головний біль“. З’ясувалося, що активність таких повідомлень не співпадає з сонячною активністю.

Натомість є дослідження, в яких показано кореляцію між геомагнітними бурями та ризиком інсульту у певних групах.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Погода не впливає на біль в суглобах і спині

Гарвардська школа у 2017 році опублікувала дослідження, в якому розвіяла і цей міф. Дослідники проаналізували частоту виклику лікарів (11 мільйонів випадків) у дощові дні через біль в спині і суглобах – зв’язок так і не знайшли.

Ревматоїдний артрит також не залежить від погодних чинників, - стверджує Супрун. Однак за певних умов зв’язок можна знайти.

Якщо люди таки відчувають біль в суглобах за поганої погоди – це, на думку головного лікаря країни, пов’язано із загальною ситуацією, в якій опиняються люди, коли погода погіршується. Через неможливість виходити на прогулянку, картину сірого неба за вікном, у нас погіршується настрій і самопочуття – а це викликає брак серотоніну, що може посилювати чутливість у хворих суглобах.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зв’язок погоди і болю в місцях старих переломів також не доведено

Небагато доказів і в твердженні, що біль в місцях старих переломів погіршується за складних погодних умов, - стверджує Уляна Супрун. Натомість для серця та судин перепади температури та тиску можуть бути небезпечними.

Деякі погодні фактори мають зрозумілі механізми впливу

Холодне сухе повітря підвищує ризики нападу астми, а також подразнює слизові оболонки, що полегшує інфікування вірусами.

"Очевидно, що дуже високі або дуже низькі температури можуть спричинити виникнення певних хворобливих станів, а їхня різка зміна може негативно вплинути на захисні функції організму. Тому повністю заперечувати вплив деяких погодних умов на здоров’я не варто" – пише Супрун.

В. о. міністра охорони здоров’я радить звертатися до лікаря при поганому самопочутті, а не звинувачувати погоду.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Натомість користувачі мережі розкритикували допис Уляни Супрун – кажуть, що схильні вірити власним відчуттям, а не гарвардським дослідникам.

"Але напередодні дощу ламані ноги не знаю куди покласти, голова так болить, хоч відрубай. Цікаво, що біль проходить як тільки піде дощ", - не погоджується Snizhana Mitrus.

"За такою логікою, якщо до стоматологів звертаються вдень, а не вночі, то вночі не буває зубного болю. А якщо ще й твіти про зубний біль проаналізувати...", - іронізує Tatyana Polyanska.

"Так воно і не буде відповідати твітам. Оскільки, якщо людині скрутить поперек або голову буде довбати, то навряд чи хтось буде в соцмережах в цей час сидіти. А багато людей похилого віку взагалі інтернетом не користуються", - пише Natalya Ivanenko.

Скріншот коментарів: facebook.com/ulanasuprun/

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали причину, чому жінки живуть довше, за чоловіків.

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