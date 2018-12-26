Супрун развеяла миф о мигрени и боли в суставах из-за плохой погоды

Иллюстративное фото: pixabay.com

Зато есть некоторые болезни, на которые погода действительно может влиять

Существует убеждение, что у людей, которые зависят от погоды или же испытывают метеозависимость, ухудшается состояние здоровья во время магнитных бурь и изменений погодных условий. Они страдают от мигрени, у них усиливается боль в суставах, ноют старые переломы. Однако такая связь не является научно доказанной – утверждает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своей статье в Facebook.

Приступы мигрени не зависят от электромагнитных бурь на Солнце

Часто люди жалуются на так называемую метеозависимость – они утверждают, что плохо себя чувствуют из-за магнитной активности на Солнце. Однако электромагнитная активность там происходит постоянно, вследствие этого процесса происходит выброс коронарной массы – и мы наблюдаем полярное сияние, но мигрень тут ни к чему, - утверждает и. о. министра здравоохранения.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

"Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что его может испытывать организм человека", - говорит Супрун в сообщении.

Однако многие люди жалуются на мигрени и сильную головную боль именно в этот период. Связь между активностью Солнца и подобными симптомами – не доказана, - утверждает Супрун, ссылаясь на западных ученых. В частности, исследователи проанализировали 63 миллиона твитов, содержащих слова "мигрень" или "головная боль". Выяснилось, что активность таких сообщений не совпадает с солнечной активностью.

Зато есть исследования, в которых показана корреляция между геомагнитными бурями и риском инсульта в определенных группах.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Погода не влияет на боли в суставах и спине

Гарвардская школа в 2017 году опубликовала исследование, в котором развеяла и этот миф. Исследователи проанализировали частоту вызова врачей (11 миллионов случаев) в дождливые дни из-за боли в спине и суставах – связь так и не нашли.

Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов, - утверждает Супрун. Однако при определенных условиях связь можно найти.

Если люди все же чувствуют боль в суставах при плохой погоде – это, по мнению главного врача страны, связано с общей ситуацией, в которой оказываются люди, когда погода ухудшается. Из-за невозможности выходить на прогулку, картину серого неба за окном, у нас ухудшается настроение и самочувствие – а это вызывает недостаток серотонина, что может увеличивать чувствительность в больных суставах.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Связь погоды и боли в местах старых переломов также не доказана

Немного доказательств и в утверждении, что боль в местах старых переломов ухудшается из-за сложных погодных условий, - утверждает Ульяна Супрун. Зато для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными.

Некоторые погодные факторы имеют понятные механизмы влияния

Холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, что облегчает инфицирование вирусами.

"Очевидно, что очень высокие или очень низкие температуры могут повлечь возникновение определенных болезненных состояний, а их резкая смена может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит" – пишет Супрун.

И. о. министра здравоохранения советует обращаться к врачу при плохом самочувствии, а не винить погоду.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Однако пользователи сети раскритиковали сообщение Ульяны Супрун – говорят, что склонны верить собственным ощущениям, а не гарвардским исследователям.

"Но накануне дождя ломаные ноги не знаю куда положить, голова так болит, хоть отруби. Интересно, что боль проходит как только пойдет дождь", - не соглашается Snizhana Mitrus.

"По такой логике, если к стоматологам обращаются днем, а не ночью, то ночью не бывает зубной боли. А если еще и твиты о зубной боли проанализировать...", - иронизирует Tatyana Polyanska.

"Так оно и не будет соответствовать твитам. Поскольку, если человеку скрутит поясницу или голову будет долбить, то вряд ли кто-то будет в соцсетях в это время сидеть. А многие пожилые люди вообще интернетом не пользуются", - пишет Наталье Ivanenko.

Скриншот комментариев: facebook.com/ulanasuprun/

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали причину, почему женщины живут дольше мужчин.

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