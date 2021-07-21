Під Львовом петарда відірвала хлопчику всі пальці на руці: "після вибуху вони опинилися аж на стелі"

Як це сталося

Так, подія сталася 20 липня, близько 22:45. У поліцію повідомлення надійшло від диспетчера швидкої.

Медики хлопчика госпіталізували з діагнозом "травматична ампутація чотирьох пальців лівої кисти".

На місце негайно виїхали спеціалісти-вибухотехніки та ювенальні поліцейські поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження хлопчик отримав внаслідок розриву в руці петарди, якою він бавився. У помешканні в цей час перебувала матір.

Що кажуть лікарі

Як пише "Твоє місто", завідувач опікового відділення 8 міської клінічної лікарні Львова Василь Савчин розповів, що вночі хлопчику зробили операцію.

Юнаку повністю відірвало 1, 2, 3, частково 4 та 5 пальці на лівій руці. Окрім того, сама рука також потрощена, є тяжка травма кисті. Лікар зазначає, що попереду його ще чекає багато операцій та реабілітація.

"Тепер треба чекати, щоб відмежувалася жива шкіра від неживої. Хлопцеві доведеться робити ще кілька операцій, щоб наростити шкіру і зберегти руку. Потім будемо думати про подальші дії та лікування", - каже Савчин.

Зі слів матері, після вибуху пальці сина опинилися аж на стелі.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.