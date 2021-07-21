Под Львовом петарда оторвала мальчику все пальцы на руке: "после взрыва они оказались аж на потолке"

Как это произошло

Так, событие произошло 20 июля, около 22:45. В полицию поступило сообщение от диспетчера скорой.

Медики мальчика госпитализировали с диагнозом "травматическая ампутация четырех пальцев левой кисти".

На место немедленно выехали специалисты - взрывотехники и ювенальные полицейские полиции Львовской области.

Правоохранители установили, что телесные повреждения мальчик получил в результате разрыва в руке петарды, которой он играл. В доме в это время находилась мать.

Что говорят врачи

Как пишет "Твой город", заведующий ожогового отделения 8 городской клинической больницы Львова Василий Савчин рассказал, что ночью мальчику сделали операцию.

Ему полностью оторвало 1, 2, 3, частично 4 и 5 пальцы на левой руке. Кроме того, сама рука также разбита, есть тяжелая травма кисти. Врач отмечает, что впереди его еще ждет много операций и реабилитация.

"Теперь надо ждать, чтобы отмежевалась живая кожа от неживой. Парню придется делать еще несколько операций, чтобы нарастить кожу и сохранить руку. Потом будем думать о дальнейших действиях и лечении", - говорит Савчин.

По словам матери, после взрыва пальцы сына оказались аж на потолке.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.