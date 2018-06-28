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"Їх треба вимагати": Супрун дала пораду, як пацієнтам отримати ліки за державною програмою

STYLERLIFE        28.06.2018 - 13:54
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

За її словами, в лікарнях є необхідні препарати

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун порадила пацієнтам вимагати необхідні ліки у лікарів, передбачені програмами державних закупівель, оскільки в лікарнях препарати є. Про це повідомляє Укрінформ.

"Ліки є. Ми закупили на 12 програм 100% потрібних ліків. На інші 60-70-80% від потреб. Проблема в тому, що ми отримуємо ліки проти міжнародних організацій, потім передаємо на область, а область роздає лікарням. Пацієнти не розуміють , що в їхніх лікарнях ліки є, їх треба вимагати у головних лікарів", - сказала глава МОЗ.

Вона зазначила, що в разі відмови, слід звертатися в департамент місцевої влади або писати безпосередньо в МОЗ.

Супрун наголосила, що причина всіх проблем - в корупції, оскільки частина ліків лікарні продають, передають аптекам або отримують "відкати" від фармацевтичних компаній.

Раніше Уляна Супрун назвала п'ять головних симптомів інсульту.

Для того, щоб українцям було легше запам'ятати основні симптоми, Уляна Супрун прив'язала їх до слова "мозок" і кожна буква відповідає за певні порушення.

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Теги: Уляна Супрун
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