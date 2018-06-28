"Их надо требовать": Супрун дала совет, как пациентам получить лекарства по государственной программе

По ее словам, в больницах есть необходимые препараты

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун посоветовала пациентам требовать необходимые лекарства у врачей, предусмотренные программами государственных закупок, поскольку в больницах препараты есть. Об этом сообщает Укринформ.

"Лекарства есть. Мы закупили на 12 программ 100% нужных лекарств. На другие 60-70-80% от потребностей. Проблема в том, что мы получаем лекарства против международных организаций, затем передаем на область, а область раздает больницам. Пациенты не понимают, что в их больницах лекарства есть, их надо требовать у главных врачей", - сказала глава Минздрава.

Она отметила, что в случае отказа, следует обращаться в департамент местной власти или писать напрямую в Минздрав.

Супрун подчеркнула, что причина всех проблем – в коррупции, поскольку часть лекарств больницы продают, передают аптекам или получают "откаты" от фармацевтических компаний.

Ранее Уляна Супрун назвала пять главных симптомов инсульта.

Для того, чтобы украинцам было легче запомнить основные симптомы, Уляна Супрун привязала их к слову "МОЗОК" и каждая буква отвечает за определенные нарушения.

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