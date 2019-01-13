ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Ілон Маск буде в шоці": в мережі висміяли міст із сіна в Росії

STYLERЖиття    13.01.2019 - 10:20
"Ілон Маск буде в шоці": в мережі висміяли міст із сіна в Росії
Скріншот з відео YouTube-каналу "PowerfulJRE"

Солому просто заливають водою

У мережі висміяли росіян, які зробили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Росія" Facebook.

Так, на самих кадрах видно, що росіяни просто стелять солому і поливають її водою. При цьому один з них з розумним виглядом розповідає, що це за "хендмейд" і чому ця споруда ефективно.

"При морозах в -15 обладнання розпорошує воду. Дрібні краплі застигають у повітрі, а великі падають вниз і з'єднуються між собою", - сказав він.

Відео: нові міст РФ з сіна та води (facebook.com/roissya24)

Звернемо увагу, що "технологічний прорив" став причиною насмішкуватих коментарів з боку користувачів мережі.

"Ілон Маск буде в шоці", "а якщо додати ще фекалій, то воно ще й не потоне", "це не солома. Це новітні сколковского вуглецеві нано-трубки", "НАТО не пройде", "Ще один міст. А хтось сумнівався в травневому указі", "і це XXI століття, Карл", "відпрацьовують технологію для місячної програми", - пишуть вони.

&quot;Ілон Маск буде в шоці&quot;: в мережі висміяли міст із сіна в Росії

Скріншот коментарів (facebook.com/roissya24)

Нагадаємо, в Росії в місті Хабаровськ посеред зими помітили співробітники комунальних служб, що косив засніжену траву.

Також ми писали, що в мережі висміяли Росію за грандіозне фіаско з космічним телескопом "Радіоастрон", який перестав приймати команди з Землі.

СБУ попередила контрабанду предметів старовини до РФ Україна відмовилася видати РФ члена "Правого сектору"
Новини України Російська Федераціямостукраинці
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся