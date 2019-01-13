"Ілон Маск буде в шоці": в мережі висміяли міст із сіна в Росії

Скріншот з відео YouTube-каналу "PowerfulJRE"

Солому просто заливають водою

У мережі висміяли росіян, які зробили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Росія" Facebook.

Так, на самих кадрах видно, що росіяни просто стелять солому і поливають її водою. При цьому один з них з розумним виглядом розповідає, що це за "хендмейд" і чому ця споруда ефективно.

"При морозах в -15 обладнання розпорошує воду. Дрібні краплі застигають у повітрі, а великі падають вниз і з'єднуються між собою", - сказав він.

Відео: нові міст РФ з сіна та води (facebook.com/roissya24)

Звернемо увагу, що "технологічний прорив" став причиною насмішкуватих коментарів з боку користувачів мережі.

"Ілон Маск буде в шоці", "а якщо додати ще фекалій, то воно ще й не потоне", "це не солома. Це новітні сколковского вуглецеві нано-трубки", "НАТО не пройде", "Ще один міст. А хтось сумнівався в травневому указі", "і це XXI століття, Карл", "відпрацьовують технологію для місячної програми", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (facebook.com/roissya24)

Нагадаємо, в Росії в місті Хабаровськ посеред зими помітили співробітники комунальних служб, що косив засніжену траву.

Також ми писали, що в мережі висміяли Росію за грандіозне фіаско з космічним телескопом "Радіоастрон", який перестав приймати команди з Землі.