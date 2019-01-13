"Илон Маск будет в шоке": в сети высмеяли мост из сена в России

Скриншот из видео YouTube-канала "PowerfulJRE"

Солому просто заливают водой

В сети высмеяли россиян, которые соорудили переправу через реку Волгу при помощи соломы и обычной воды. Соответствующее видео опубликовано на странице "Россия" в Facebook.

Так, на самих кадрах видно, что россияне просто раскатывают солому и поливают ее водой. При этом один из них с умным видом рассказывает, что это за "хендмейд" и почему это сооружение эффективно.

"При морозах в -15 оборудование распыляет воду. Мелкие капли застывают в воздухе, а большие падают вниз и соединяются между собой", - сказал он.

Видео: новы мост РФ из сена и воды (facebook.com/roissya24)

Обратим внимание, что "технологический прорыв" стал причиной насмешливых комментариев со стороны пользователей сети.

"Илон Маск будет в шоке", "а если добавить еще фекалий, то оно еще и не утонет", "это не солома. Это новейшие сколковские углеродные нано-трубки", "НАТО не пройдет", "Еще один мост. А кто-то сомневался в майском указе", "и это XXI век, Карл", "обкатывают технологию для лунной программы", - пишут они.

Скриншот комментариев (facebook.com/roissya24)

Напомним, в России в городе Хабаровск посреди зимы заметили сотрудника коммунальных служб, который косил заснеженную траву.

Также мы писали, что в сети высмеяли Россию за грандиозное фиаско с космическим телескопом "Радиоастрон", который перестал принимать команды с Земли.