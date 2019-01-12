"Забыли освятить": в сети высмеяли РФ за позор в космосе

Фото: Супутник (pixabay.com/Unsplash)

В сети не подбирали выражений

В сети высмеяли Россию за грандиозное фиаско с космическим телескопом "Радиоастрон", который перестал принимать команды с Земли. Об этом говорится на странице "Проф. Преображенский" в Twitter.

Так, россиянам предложили отправить туда главу Российской православной церкви, чтобы тот освятил научную разработку. Если же это не поможет – значит РФ "нечего лезть в небесную высь".

"Единственный российский космический телескоп "Радиоастрон" перестал принимать команды с Земли. Ну так в чем проблема. Отправьте Гундяева освятить телескоп. А не поможет - значит, и нечего в твердь небесную телескопами лезть", - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что это стало причиной едких комментариев со стороны пользователей сети.

"Телескоп попросил политического убежища", "забыли освятить", "пусть Рогозин с батута прыгнет, посмотрит что там", "то чувство, когда вырвался из России", - пишут они.

Скриншот комментариев (twitter.com/prof_preobr)

Кстати, наноспутник PolyITAN-2, созданный украинскими конструкторами, 26 мая был выведен на околоземную орбиту.

Тем временем ученые опасаются скорого столкновения Земли с астероидами.