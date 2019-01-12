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"Забули освятити": в мережі висміяли РФ за ганьбу в космосі

STYLERЖиття    12.01.2019 - 19:21
"Забули освятити": в мережі висміяли РФ за ганьбу в космосі
Фото: Супутник (pixabay.com/Unsplash)

У мережі не підбирали виразів

У мережі висміяли Росію за грандіозне фіаско з космічним телескопом "Радіоастрон", який перестав приймати команди із Землі. Про це йдеться на сторінці "Проф. Преображенський" Twitter.

Так, росіянам запропонували відправити туди главу Російської православної церкви, щоб той освятив наукову розробку. Якщо ж це не допоможе – значить РФ "нема чого лізти в небесну височінь".

"Єдиний російський космічний телескоп "Радіоастрон" перестав приймати команди із Землі. Ну так в чому проблема. Надішліть Гундяєва освятити телескоп. А не допоможе - значить, нема в твердь небесну телескопами лізти", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів мережі.

"Телескоп попросив політичного притулку", "забули освятити", "нехай Рогозін з батута стрибне, подивиться що там", "те почуття, коли вирвався з Росії", - пишуть вони.

&quot;Забули освятити&quot;: в мережі висміяли РФ за ганьбу в космосі

Скріншот коментарів (twitter.com/prof_preobr)

До речі, наносупутник PolyITAN-2, створений українськими конструкторами, 26 травня був виведений на навколоземну орбіту.

Тим часом вчені побоюються швидкого зіткнення Землі з астероїдами.

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