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"Может выживем": в России назревает бунт из-за цен на продукты (видео)

STYLERЖизнь    12.01.2019 - 12:55
"Может выживем": в России назревает бунт из-за цен на продукты (видео)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Россияне ждут очередной "подачки" от Путина

Граждане Российской Федерации высказали свое мнение относительно подорожания цен на продукты и товары после Нового года. Об этом говорится на странице "Team of ZinaPortnova" в Twitter.

"А чего рожи такие недовольные?", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что российские журналисты решили разузнать мнение граждан относительно нынешнего уровня цен на товары и услуги. Все как один сообщили, что "все плохо".

Видео: опрос россиян (twitter.com/Zn_Portnova)

"Ну, какие сейчас цены? Все уже потратились, денег нет. Будем ждать, пока президент нам подкинет пару копеек. Может выживем, ребята", - сказал один из них.

Подчеркнем, что инцидент стал причиной насмешливых комментариев со стороны пользователей сети.

"Путин молодец. Топи их", "будут ждать следующих выборов, чтобы им тысячу рублей за явку дали", "а в США приняли новые санкции. Толи еще будет", "беспросветность", "оптимизм накрыл Рашку с головой", "ученые доказали, что белок вреден для россиян", "что там говорили про камни с неба?", - пишут они.

&quot;Может выживем&quot;: в России назревает бунт из-за цен на продукты (видео)

Скриншот комментариев (twitter.com/Zn_Portnova)

Напомним, россияне опозорились поведением во время раздачи бесплатных конфет от партии местного политика.

Как сообщалось ранее, жители аннексированного Крыма недовольны стремлению россиян переехать на полуостров. Об этом свидетельствуют комментарии на форуме, которые выложил блогер "КРЫМский бандеровец".

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