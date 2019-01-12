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"Може виживемо": в Росії назріває бунт через ціни на продукти (відео)

STYLERЖиття    12.01.2019 - 12:55
"Може виживемо": в Росії назріває бунт через ціни на продукти (відео)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Росіяни чекають чергової "подачки" від Путіна

Громадяни Російської Федерації висловили свою думку щодо подорожчання цін на продукти і товари після Нового року. Про це йдеться на сторінці "Team of ZinaPortnova" Twitter.

"А чого пики такі незадоволені?", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що російські журналісти вирішили дізнатися думку громадян щодо нинішнього рівня цін на товари і послуги. Всі як один повідомили, що "все погано".

Відео: опитування росіян (twitter.com/Zn_Portnova)

"Ну, які зараз ціни? Всі вже витратилися, грошей немає. Будемо чекати, поки президент нам підкине пару копійок. Може виживемо, хлопці", - сказав один з них.

Підкреслимо, що інцидент став причиною насмішок з боку користувачів мережі.

"Путін молодець. Топи їх", "будуть чекати наступних виборів, щоб їм тисячу рублів за явку дали", а в США прийняли нові санкції. Чи то ще буде", "безпросвітність", "оптимізм накрив Рашку з головою", "вчені довели, що білок шкідливий для росіян", "що там говорили про каміння з неба?", - пишуть вони.

&quot;Може виживемо&quot;: в Росії назріває бунт через ціни на продукти (відео)

Скріншот коментарів (twitter.com/Zn_Portnova)

Нагадаємо, росіяни зганьбилися поведінкою під час роздачі безкоштовних цукерок від партії місцевого політика.

Як повідомлялося раніше, жителі анексованого Криму незадоволені прагнення росіян переїхати на півострів. Про це свідчать коментарі на форумі, які виклав блогер "Кримський бандерівець".

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