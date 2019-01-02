Уже не в первый раз: российские пранкеры почти "развели" Кличко

Видео: YouTube/Vovan222prank

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Киева Виталию Кличко в новогоднюю ночь, чтобы "развести" столичного градоначальника. Правда, у них не получилось.

Так, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров в телефонном разговоре представились Кличко Владимиром Гройсманом. Сначала мэр поздравил "главу Кабмина" с праздниками, пожелав здоровья, успехов и продуктивности. Но когда услышал на том конце провода, что "они тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскивают" - понял, что это пранкеры.

"Со мной что-то у вас не складывается, потому что вычисляю вас", - обратился Кличко к шутникам.

После этих слов Вован и Лексус не угомонились. Они начали задавать провокационные вопросы Кличко. Например, работает ли в Киеве отопление.

"С теплом все нормально. Не дождетесь!" - отрезал мэр столицы.

К слову, пранкеры пытаются "развести" Кличко уже не первый раз. Мы предлагаем вам вспомнить предыдущие звонки шутов столичному мэру.

Например, в 2017 году Кличко в беседе с пранкерами рассказал о безопасности в Киеве перед финалом Евровидения.

Видео: YouTube/Vovan222prank

Однажды Вован позвонил мэру от имени Антона Геращенко и попросил отключить горячую воду у Олега Ляшко. тогда, к слову, Кличко сам "потроллил" российского пранкера.

Видео: YouTube/Vovan222prank

Напомним, что недавно российские пранкеры позвонили предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.

Также сообщалось о том, что пранкеры пытались спровоцировать Полторака.

Ранее мы писали, что украинский пранкер жестко "прошелся" по россиянам.