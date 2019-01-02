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Вже не вперше: російські пранкери майже "розвели" Кличка

STYLERКурйози    02.01.2019 - 12:03

Відео: YouTube/Vovan222prank

Російські пранкери Вован і Лексус зателефонували меру Києва Віталію Кличку у новорічну ніч, щоб "розвести" столичного градоначальника. Правда, у них не вийшло.

Так, Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров в телефонній розмові представилися Кличку Володимиром Гройсманом. Спочатку мер привітав "главу Кабміну" зі святами, побажавши здоров'я, успіхів і продуктивності. Але коли почув на тому кінці дроту, що "вони тут п'яного Петра Олексійовича з-під столу витягують" - зрозумів, що це пранкери.

"Зі мною щось у вас не складається, тому що вичисляю вас", - звернувся Кличко до жартівників.

Після цих слів Вован і Лексус не вгамувалися. Вони почали ставити провокаційні запитання Кличку. Наприклад, чи працює в Києві опалення.

"З теплом все нормально. Не дочекаєтеся!" - відрізав мер столиці.

До речі, пранкери намагаються "розвести" Кличка вже не вперше. Ми пропонуємо вам згадати попередні дзвінки блазнів столичному меру.

Наприклад, у 2017 році Кличко в бесіді з пранкерами розповів про безпеку в Києві перед фіналом Євробачення.

Відео: YouTube/Vovan222prank

Одного разу Вован подзвонив меру від імені Антона Геращенка і попросив відключити гарячу воду у Олега Ляшка. Тоді, до слова, Кличко сам вдало "потролив" російського пранкера.

Відео: YouTube/Vovan222prank

Нагадаємо, що нещодавно російські пранкери зателефонували предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію.

Також повідомлялося про те, що пранкери намагалися спровокувати Полторака.

Раніше ми писали, що український пранкер жорстко "пройшовся" по росіянам.

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