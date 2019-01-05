"Давка, крики и слезы": как россиянам бесплатные конфеты раздавали (эпичное видео)

Видео: россиянам пытались раздать бесплатные конфеты (Youtube-канал/Public Stuff)
Россияне опозорились поведением во время раздачи бесплатных конфет от партии местного политика. Соответствующие кадры появились в Youtube.
"Хотели халявы? Получите. ЛДПР раздает конфеты в Курске. Люди давят друг друга, это жесть", - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что толпа россиян устроила настоящее побоище из-за конфет. Детей не "выпускали" из толпы, а некоторые пенсионера хотели обойти очередь с другой стороны.
Скриншот из видео (Youtube-канал/Public Stuff)
"Что это происходит? Я напишу об этом в интернете. Безобразие. Людей, детей подавили. Вообще уже с ума сошли", - сказала одна из пенсионерок.
Скриншот из видео (Youtube-канал/Public Stuff)
В то же время пользователи сети были шокированы поведением россиян.
"Люди, разве вы не быдло? Вы конфет не ели?", - сказала пользователь Анна Шкарупа.
"Кошмар какой", - подчеркнул юзер "Вредный старикашка".
Скриншот комментариев (Youtube-канал/Public Stuff)
Напомним, что недавно Владимир Жириновский заявил, скоро будет воссоединение русского и украинского народа.
Ранее украинский композитор Владимир Быстряков сказал, что Украине необходима федерализация, поскольку каждый из регионов имеет собственную идеологию, что и есть причиной конфликтов.