"Давка, крики и слезы": как россиянам бесплатные конфеты раздавали (эпичное видео)

Видео: россиянам пытались раздать бесплатные конфеты (Youtube-канал/Public Stuff)

Россияне опозорились поведением во время раздачи бесплатных конфет от партии местного политика. Соответствующие кадры появились в Youtube.

"Хотели халявы? Получите. ЛДПР раздает конфеты в Курске. Люди давят друг друга, это жесть", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно, что толпа россиян устроила настоящее побоище из-за конфет. Детей не "выпускали" из толпы, а некоторые пенсионера хотели обойти очередь с другой стороны.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Public Stuff)

"Что это происходит? Я напишу об этом в интернете. Безобразие. Людей, детей подавили. Вообще уже с ума сошли", - сказала одна из пенсионерок.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Public Stuff)

В то же время пользователи сети были шокированы поведением россиян.

"Люди, разве вы не быдло? Вы конфет не ели?", - сказала пользователь Анна Шкарупа.

"Кошмар какой", - подчеркнул юзер "Вредный старикашка".

Скриншот комментариев (Youtube-канал/Public Stuff)

Напомним, что недавно Владимир Жириновский заявил, скоро будет воссоединение русского и украинского народа.

Ранее украинский композитор Владимир Быстряков сказал, что Украине необходима федерализация, поскольку каждый из регионов имеет собственную идеологию, что и есть причиной конфликтов.