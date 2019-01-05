"Тиснява, крики і сльози": як росіянам безкоштовні цукерки роздавали, (епічне відео)

Відео: росіянам намагалися роздати безкоштовні цукерки (Youtube-канал/Public Stuff)

Росіяни зганьбилися поведінкою під час роздачі безкоштовних цукерок від партії місцевого політика. Відповідні кадри з'явилися в Youtube.

"Хотіли халяви? Отримаєте. ЛДПР роздає цукерки в Курську. Люди тиснуть один одного, це жесть", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах видно, що натовп росіян влаштувала справжнє побоїще через цукерки. Дітей "не випускали" з натовпу, а деякі пенсіонера хотіли обійти чергу з іншого боку.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Public Stuff)

"Що це відбувається? Я напишу про це в інтернеті. Неподобство. Людей, дітей придушили. Взагалі вже з глузду з'їхали", - сказала одна з пенсіонерок.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Public Stuff)

У той же час користувачі мережі були шоковані поведінкою росіян.

"Люди, хіба ви не бидло? Ви цукерок не їли?", - сказала користувач Ганна Шкарупа.

"Кошмар який", - підкреслив юзер "Шкідливий стариган".

Скріншот коментарів (Youtube-канал/Public Stuff)

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