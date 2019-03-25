Ми - за імпічмент: у Криму вимагали відставки Путіна

В окупованому РФ Криму повсякчасні прихильники Путіна вимагали його відставки, оскільки вони незадоволені тим, що за час анексії півострова життя в Криму значно погіршилося. Про це пише Кримський бандерівець в Twitter.

На мітингу у Севастополі, що проходив у суботу, 23 березня, учасники виступили проти режиму Путіна і зажадали відставки президента РФ.

В Криму вимагали відставки Путіна (пост: twitter.com/CrimeaUA1)

"За 5 років нічого в Севастополі кремлівська влада не відновила. Аналізуючи все, що відбувається, ми вимагаємо імпічменту Путіна", - заявили мітингувальники.

Народ обурювався дорожнечею життя на півострові і висував відповідні вимоги: "Ми вимагаємо зупинити зростання цін і тарифів, підвищити зарплати і пенсії, скасувати підвищення пенсійного віку..."

Нагадаємо, раніше Дмитро Корчинський заявив, що Кримський міст має стати тим місцем, де стратять російських політиків на чолі з президентом цієї країни Володимиром Путіним.

Також ми повідомляли, що екс-ватажок "ДНР" Ігор Гіркин заявив, що у Володимира Путіна є кілька двійників, а президента РФ скине не народна революція, а його власне оточення.