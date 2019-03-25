Мы - за импичмент: в Крыму требовали отставки Путина

В оккупированном РФ Крыму всегдашние сторонники Путина требовали его отставки, поскольку они недовольны тем, что за время аннексии полуострова жизнь в Крыму значительно ухудшилась. Об этом пишет Крымский бандеровец в Twitter.

На митинге в Севастополе, который проходил в субботу, 23 марта, участники выступили против режима Путина и потребовали отставки президента РФ.

В Крыму требовали отставки Путина (пост: twitter.com/CrimeaUA1)

"За 5 лет ничегошеньки в Севастополе власть кремлевская не восстановила. Анализируя все, что происходит, мы требуем импичмента Путина", - заявили митингующие.

Народ возмущался дороговизной жизни на полуострове и выдвигал соответствующие требования: "Мы требуем остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии, отменить повышение пенсионного возраста..."

Напомним, ранее Дмитрий Корчинский заявил, что Крымский мост должен стать тем местом, где казнят российских политиков во главе с президентом этой страны Владимиром Путиным.

Также мы сообщали, что экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что у Владимира Путина есть несколько двойников, а президента РФ свергнет не народная революция, а его собственное окружение.