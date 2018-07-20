В ім'я заповіту: соцпрацівниця поїла спиртним і морила голодом пенсіонерку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жінка перебуває в лікарні

У Хмельницькій області соцпрацівниця Наталія Легка поїла 67-річну пенсіонерку спиртним і морила голодом. Про це повідомляється в програмі новин "Перші про головне" на телеканалі ZIK.

Жінку терміново доставили в реанімацію в критичному стані. Вона вже не орієнтувалася в часі.

"Вона була вкрай виснажена, недоглянута, свідомість була затьмарена. З анамнезу було відомо, що вона зловживала алкоголем протягом тривалого часу. Частково все і цим обумовлено, частково було виснаження, тому що вона недоїдала", - розповів завідувач відділення реанімації районної лікарні в селищі міського типу Ярмолинці Хмельницької області.

Інцидент розкрився, коли сусіди звернулися в поліцію і викликали сина пенсіонерки, який був на заробітках. Вони запідозрили недобре, коли соцпрацівниця довгий час не пускала нікого з мешканців в будинок до жінки. Вони хотіли їй допомагати.

Відео: youtube.com/Телеканал ZIK

"Принесу їй молока, щось їсти зварю, поставлю на підвіконня. Я говорила: Наташа, чому ти мене від неї відгородила, я б їй хоч води принесла, а ти її закрила на замок. Вона не давала мені навіть заглядати у вікно", - сказала сусідка постраждалої Альбіна Урбан.

Як з'ясувалося, пенсіонерка вже встигла скласти заповіт, переписавши на соціальну працівницю все, що у неї було – будинок та землю.

"Не знаю, яким шляхом і які у них були розмови. Я не знаю, чи під тиском, чи під будь-яким іншим приводом вона це зробила, але вона оформила на неї заповіт. Всі документи зараз є у соцпрацівника", - поділився інформацією син 67-річної жінки Руслан Пастернак.

Сама соцпрацівник не заперечує той факт, що приносила пенсіонерці алкоголь. "Я закривала її, не заперечую цього. Вона не ходить, і щоб до неї не прийшли алкоголіки і не вбили бабу. Заповіт зробила, воно мені в принципі не потрібно", - сказала Наталія Легка.

Сама ж соцпрацівник не заперечує, що приносила бабусі спиртне. Але каже, що та сама просила. А замикала в будинку з добрих намірів.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 КК україни (залишення в небезпеці). Поліція вивчає всі обставини справи.

Нагадаємо, у Чернівцях ювенальні поліцейські разом з патрульною поліцією і співробітниками служби у справах дітей забрали 5-річного хлопчика у горе-матері, яка пила під час візиту правоохоронців.

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