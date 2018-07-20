Во имя завещания: соцработница поила спиртным и морила голодом пенсионерку

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина находится в больнице

В Хмельницкой области соцработница Наталья Легкая опаивала 67-летнюю пенсионерку спиртным и морила голодом. Об этом сообщается в программе новостей "Первые о главном" на телеканале ZIK.

Женщину срочно доставили в реанимацию в критическом состоянии. Она уже не ориентировалась во времени.

"Она была крайне истощена, неухоженная, сознание было омрачено. Из анамнеза было известно, что она злоупотребляла алкоголем в течение длительного времени. Частично все и этим обусловлено, частично было истощение, потому что она недоедала", - рассказал заведующий отделением реанимации районной больницы в поселке городского типа Ярмолинцах Хмельницкой области.

Инцидент раскрылся, когда соседи обратились в полицию и вызвали сына пенсионерки, который был на заработках. Они заподозрили неладное, когда соцработница долгое время не пускала никого из жителей в дом к женщине. Они хотели ей помогать.

Видео: youtube.com/Телеканал ZIK

"Принесу ей молока, что-то кушать сварю, поставлю на подоконник. Я говорила: Наташа, почему ты меня от нее оградила, я бы ей хоть воды принесла, а ты ее закрыла на замок. Она не давала мне даже в окно заглядывать", - сказала соседка пострадавшей Альбина Урбан.

Как выяснилось, пенсионерка уже успела составить завещание, переписав на социальную работницу все, что у нее было – дом и землю.

"Не знаю, каким путем и какие у них были разговоры. Я не знаю, или под давлением, или под любым другим предлогом она это сделала, но она оформила на нее завещание. Все документы сейчас есть у соцработника", - поделился информацией сын 67-летней женщины Руслан Пастернак.

Сама соцработник не отрицает тот факт, что приносила пенсионерке алкоголь. "Я закрывала ее, не отрицаю этого. Она не ходит, и чтобы к ней не пришли алкоголики и не убили бабу. Завещание сделала, оно мне в принципе не нужно", - сказала Наталья Легкая.

Сама же соцработник не отрицает, что приносила бабушке спиртное. Но говорит, что та сама просила. А замыкала в доме из добрых намерений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.135 УК (оставление в опасности). Полиция изучает все обстоятельства дела.

Напомним, в Черновцах ювенальные полицейские вместе с патрульной полицией и сотрудниками службы по делам детей забрали 5-летнего мальчика у горе-матери, которая пила во время визита правоохранителей.

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