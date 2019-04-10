Індекс шашлику 2019: в яку суму обійдеться українцям набір для пікніка

Набір для пікніка в 2019 році подорожчав на 12%
Пікнік на природі в 2019 відмінно підходить до прийдешніх п'ятиденних "канікул" з 27 квітня по 2 травня. Українці до свята Великодня напевно вже будують плани щодо відпочинку на свіжому повітрі, і для багатьох смачним і незмінним атрибутом вилазки на маївку є шашлик. Експерти підрахували вартість такого гарячого блюда в нинішньому році.
В Асоціації постачальників торговельних мереж склали орієнтовний рецепт шашлику і розрахували його вартість. Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів, що пікнік обійдеться в 682 гривень "з носа", або на 12% дорожче, ніж торік.
"Асоціація постачальників торговельних мереж не робить аналітику погоди, щоб сказати наскільки вона цієї весни буде кращою за минулорічну, але може порахувати як зросла вартість відпочинку", - написав він у своєму Facebook.
Фахівці підрахували вартість набору продуктів, необхідних для компанії з 4-6 осіб.
Ілюстративне фото (FoodInside)
Для пікніка "взяли" 1,5 кг свинини, 1 кг картоплі, огірків і помідорів, 0,5 кг цибулі, сала, вареної ковбаси, чорного хліба і батона, 1,5 л слабогазованої мінеральної води, чотири пляшки пива 0,5 л, пляшка сухого вина 0,75 л, пляшку горілки 0,5 л, а також упаковки кетчупу 300 гр і маринад для шашлику 140 гр.
Розрахунок цін проводився на підставі статистики на початок березня по продуктах, які підлягають державному моніторингу та цін в торговельних мережах по всіх інших продуктах.
В результаті, цього року "шашличний набір" обійдеться у 682,2 гривень. За рік він став дорожче на 12%, або на 70,8 грн.
"Найдорожчим продуктом цього списку, звичайно ж, є свинина і алкогольні напої. Правда, на цих продуктах цілком можна заощадити. Наприклад, якщо замінити свинину на курячі крильця, а алкоголь – на мінеральні напої, то похід на природу обійдеться значно дешевше і буде більш корисним для здоров’я", - зазначив Дорошенко.
Фото: шашлик (tOrange.biz)
Нагадаємо, що у минулому році набір для пікніка обходився в 445 грн. При цьому його вартість порівняно з 2017 роком зросла на 28%.
Як повідомлялося раніше, податки в квітні 2019 українцям потрібно буде заплатити раніше, ніж зазвичай. Справа в тому, що в цьому місяці останній робочий день припадає на 26 число, а з 27 квітня почнуться канікули - вихідні, свято Великодня (випадає на 28-е) і майський вихідний день.