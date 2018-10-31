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У Індії звели найвищу в світі статую

STYLERЖиття    31.10.2018 - 08:13
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Споруда височить на 182 метрів

31 жовтня в Індії представили найвищу статую в світі. Фігура політичного діяча і борця за свободу Сардара Валлабхая Пателя височіє на 182 метрів над землею. Про це повідомляє cnn.com.

Сьогодні Індія представила найвищу в світі статую. Фігуру Сардара Валлабхая Пателя, політичного лідера, який брав участь у боротьбі за незалежність Індії, почали зводити ще в 2013 році. Тепер Патель височіє над річкою Нармада на 182 метри. Щоб переплюнути всі статуї світу Індії знадобилося 1 850 тонн бронзи.

Задумка успішно реалізувалася: висота Статуї Свободи 93 метри, включаючи постамент, а Статуя Єдності (так називається фігура Пателя) виявилась вище на 89 метрів. Статую будували всією Індією - на її побудову пішли кошти, виділені урядом штату Гуджарат, а також гроші федерального уряду та індивідуальні внески.

Фермери з різних куточків країни жертвували залізо для спорудження статуї Сардара Валлабхая Пателя. Приблизна вартість проекту оцінюється у 410 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Індії провели успішне випробування ракети, здатної нести ядерний заряд. Про випробування заявили у вівторок, 30 жовтня, Стратегічні сили Індії. Пуск ракети був здійснений з мобільної пускової установки, розміщеної на полігоні на острові Абдул Калам в Бенгальській затоці біля узбережжя штату Орісса.

Ми писали, що Індія 23 лютого 2018 також успішно випробувала балістичну ракету "Дануш", яка може нести ядерну зброю.

А також про те, що студенти індійського університету будуть вивчати право за книгами про Гаррі Поттера. Вони будуть розглядати поневолення домашніх ельфів, дискримінацію перевертнів, а також умови всередині Азкабану.

Відео: (video.rbc.ua)

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