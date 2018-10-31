В Индии возвели самую высокую статую в мире

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Сооружение возвышается на 182 метра

31 октября в Индии представили самую высокую статую в мире. Фигура политического деятеля и борца за свободу Сардара Валлабхая Пателя возвышается на 182 метров над землёй. Об этом сообщает cnn.com.

Сегодня Индия представила самую высокую статую в мире. Фигуру Сардара Валлабхая Пателя, политического лидера, который участвовал в борьбе за независимость Индии, начали возводить ещё в 2013 году. Теперь Патель возвышается над рекой Нармада на 182 метра. Чтобы переплюнуть все статуи мира Индии понадобилось 1 850 тонн бронзы.

Задумка успешно реализовалась: высота Статуи Свободы 93 метра, включая постамент, а Статуя Единства (так называется фигура Пателя) оказался выше на 89 метров. Статую возводили всей Индией - на её постройку пошли средства, выделенные правительством штата Гуджарат, а также деньги федерального правительства и индивидуальные взносы.

Фермеры с разных уголков страны жертвовали железо для постройки статуи Сардара Валлабхая Пателя. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 410 миллионов долларов.

Напомним, что в Индии провели успешное испытание ракеты, способной нести ядерный заряд. Об испытаниях заявили во вторник, 30 октября, Стратегические силы Индии. Пуск ракеты был осуществлен с мобильной пусковой установки, размещенной на полигоне на острове Абдул Калам в Бенгальском заливе у побережья штата Орисса.

Мы писали, что Индия 23 февраля 2018 также успешно испытала баллистическую ракету "Дануш", которая может нести ядерное оружие.

А также о том, что студенты индийского университета будут изучать право по книгам о Гарри Поттере. Они будут рассматривать порабощение домашних эльфов, дискриминацию оборотней, а также условия внутри Азкабана.

Видео: (video.rbc.ua)