Студенты индийского университета будут изучать право по книгам о Гарри Поттере

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Первые занятия по правовым принципам вселенной волшебника будут проведены в декабре

Студенты индийской юридической школы с декабря этого года планируют изучать право по книгам о Гарри Поттере. Они будут рассматривать порабощение домашних эльфов, дискриминацию оборотней, а также условия внутри Азкабана. Об этом информирует The Guardian.

Необычного рода курс разработал помощник профессора Шувик Кумар Гуха. Его название звучит так: "Взаимосвязь между литературой и юриспруденцией: особый взгляд на поттериану Роулинг". От студентов, которые записались на лекции, требуется хорошее знание книг.

Учебная программа требует от студентов применять правовые принципы к таким темам, как "непростительные проклятия" - пытки, убийства, "завладение" другим человеком, правила квиддича и предполагаемое убийство Сириуса Блэка.

В первую очередь, курс призван сломать шаблоны и побудить молодежь критически мыслить о социальных проблемах Индии, так как дискриминация, пытки и рабство до сих пор являются актуальными темами для многих частей страны.

Напомним, что с 2000 по 2010 год серия книг о Гарри Поттере оказалась самой изымаемой из библиотек США, а создательница персонажа Джоан Роулинг была номинирована на звание "Человек года". В первые сутки после выхода книги "Гарри Поттер и Дары Смерти" было продано около 11 миллионов экземпляров.



Напомним, что заклятые враги Фелтон и Рэдклифф сделали совместное фото. Актеры впервые встретились на съемочной площадке 17 лет назад и с тех пор являются лучшими друзьями.

Мы писали, что уникальная книга Джоан Роулинг была продана за 2 миллиона гривен.

Также сообщалось, что Джоан Роулинг прокомментировала смерть одного из персонажей "Гарри Поттера".

Видео: (video.rbc.ua)