Студенти індійського університету будуть вивчати право за книгами про Гаррі Поттера

Фото: Колаж РБК-Україна

Перші заняття з правових принципів всесвіту чарівника будуть проведені в грудні

Студенти індійської юридичної школи з грудня цього року планують вивчати право за книгами про Гаррі Поттера. Вони будуть розглядати поневолення домашніх ельфів, дискримінацію перевертнів, а також умови всередині Азкабану. Про це інформує The Guardian.

Незвичайного роду курс розробив помічник професора Шувик Кумар Гуха. Його назва звучить так: "Взаємозв'язок між літературою і юриспруденцією: особливий погляд на поттеріану Роулінг". Від студентів, які записалися на лекції, потрібне гарне знання книг.

Навчальна програма вимагає від студентів застосовувати правові принципи до таких тем, як "страшні прокльони" - тортури, вбивства, "заволодіння" іншою людиною, правила квідичу та ймовірне вбивство Сіріуса Блека.

В першу чергу, курс покликаний зламати шаблони і пробудити у молоді критичне мислення про соціальні проблеми Індії, адже дискримінація, тортури і рабство досі є актуальними темами для багатьох частин країни.

Нагадаємо, що з 2000 по 2010 рік серія книг про Гаррі Поттера стала найбільш затребувана у бібліотеках США, а авторка персонажа Джоан Роулінг була номінована на звання "Людина року". У першу добу після виходу книги "Гаррі Поттер і Дари Смерті" було продано близько 11 мільйонів примірників.



Нагадаємо, що закляті вороги Фелтон і Редкліфф зробили спільне фото. Актори вперше зустрілися на знімальному майданчику 17 років тому і з тих пір є кращими друзями.

Ми писали, що унікальна книга Джоан Роулінг була продана за 2 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що Джоан Роулінг прокоментувала смерть одного з персонажів "Гаррі Поттера".

Відео: (video.rbc.ua)