ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Студенти індійського університету будуть вивчати право за книгами про Гаррі Поттера

STYLERЖиття    26.10.2018 - 11:15
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Перші заняття з правових принципів всесвіту чарівника будуть проведені в грудні

Студенти індійської юридичної школи з грудня цього року планують вивчати право за книгами про Гаррі Поттера. Вони будуть розглядати поневолення домашніх ельфів, дискримінацію перевертнів, а також умови всередині Азкабану. Про це інформує The Guardian.

Незвичайного роду курс розробив помічник професора Шувик Кумар Гуха. Його назва звучить так: "Взаємозв'язок між літературою і юриспруденцією: особливий погляд на поттеріану Роулінг". Від студентів, які записалися на лекції, потрібне гарне знання книг.

Навчальна програма вимагає від студентів застосовувати правові принципи до таких тем, як "страшні прокльони" - тортури, вбивства, "заволодіння" іншою людиною, правила квідичу та ймовірне вбивство Сіріуса Блека.

В першу чергу, курс покликаний зламати шаблони і пробудити у молоді критичне мислення про соціальні проблеми Індії, адже дискримінація, тортури і рабство досі є актуальними темами для багатьох частин країни.

Нагадаємо, що з 2000 по 2010 рік серія книг про Гаррі Поттера стала найбільш затребувана у бібліотеках США, а авторка персонажа Джоан Роулінг була номінована на звання "Людина року". У першу добу після виходу книги "Гаррі Поттер і Дари Смерті" було продано близько 11 мільйонів примірників.

Нагадаємо, що закляті вороги Фелтон і Редкліфф зробили спільне фото. Актори вперше зустрілися на знімальному майданчику 17 років тому і з тих пір є кращими друзями.

Ми писали, що унікальна книга Джоан Роулінг була продана за 2 мільйони гривень.

Також повідомлялося, що Джоан Роулінг прокоментувала смерть одного з персонажів "Гаррі Поттера".

Відео: (video.rbc.ua)

Новини України студентыуниверситетГарри Поттер
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся