Іноземці зарізали і смажили козу посеред львівського парку: українці заступаються за "злочинців" (фото)

Так, подія сталася сьогодні, 18 серпня.

Очевидці викликали патрульних у міський парк "Знесіння", що біля цвинтаря. Зокрема повідомили, що іноземці хочуть зарізати козу і повели її у хащі. Як розповів заявник, у чоловіків в руках були ножі.

По прибуттю на місце, патрульні негайно обстежили прилеглу територію і виявили 4 іноземців, які на відкритому вогні смажили козу.

Згодом на місце події прибула слідчо-оперативну групу Львівського районного управління поліції.

Окрім того, іноземцям віком: 24, 26, 30 та 34 роки, загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) ККУ. Або, як доповнили в поліції за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП.

За словами чоловіків, козу вони купили у селі біля Львова для власного споживання. Обставини з'ясовують слідчі.

У Львові іноземці в парку зарізали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)

У коментарях користувачі захищають іноземців та пишуть, що чоловіки нічого кримінального не зробили.