Иностранцы зарезали и жарили козу посреди львовского парка: украинцы заступаются за "преступников" (фото)

Так, событие произошло сегодня, 18 августа.

Очевидцы вызвали патрульных в городской парк "Знесиння", что возле кладбища. В частности сообщили, что иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в чащу. Как рассказал заявитель, у мужчин в руках были ножи.

По прибытию на место, патрульные немедленно обследовали прилегающую территорию и обнаружили 4 иностранцев, которые на открытом огне жарили козу.

Впоследствии на место происшествия прибыла следственно - оперативная группа Львовского районного управления полиции.

Кроме того, иностранцам в возрасте: 24, 26, 30 и 34 года, грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными совершено группой лиц) УКУ. Или, как дополнили в полиции по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КуоАП.

По словам мужчин, козу они купили в селе возле Львова для собственного потребления. Обстоятельства выясняют следователи.

Во Львове иностранцы в парке зарезали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)

В комментариях пользователи защищают иностранцев и пишут, что мужчины ничего криминального не сделали.