Иностранцы зарезали и жарили козу посреди львовского парка: украинцы заступаются за "преступников" (фото)

Во Львове в парке "Знесиння" четверо иностранцев убили козу. Мужчины пытались приготовить ее на огне, однако их задержали.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Так, событие произошло сегодня, 18 августа.
Очевидцы вызвали патрульных в городской парк "Знесиння", что возле кладбища. В частности сообщили, что иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в чащу. Как рассказал заявитель, у мужчин в руках были ножи.
По прибытию на место, патрульные немедленно обследовали прилегающую территорию и обнаружили 4 иностранцев, которые на открытом огне жарили козу.
Впоследствии на место происшествия прибыла следственно - оперативная группа Львовского районного управления полиции.
Кроме того, иностранцам в возрасте: 24, 26, 30 и 34 года, грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными совершено группой лиц) УКУ. Или, как дополнили в полиции по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КуоАП.
По словам мужчин, козу они купили в селе возле Львова для собственного потребления. Обстоятельства выясняют следователи.
Во Львове иностранцы в парке зарезали козу (фото: facebook.com/lvivpolice)
В комментариях пользователи защищают иностранцев и пишут, что мужчины ничего криминального не сделали.
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