Ірина Фаріон зібралася в президенти: українці проти

Ірина Фаріон хоче стати президентом (Колаж РБК-Україна)

Українці відповіли на питання про те, чи вони готові обрати президентом Фаріон

Ексдепутат Ірина Фаріон зібралася в президенти України. Однак користувачі соціальної мережі Facebook категорично проти її президентських амбіцій.

Пост-опитування з приводу того, чи хочуть українці бачити на посаді президента України Ірину Фаріон з'явився на сторінці "Дрогобицькі жарти" в соціальній мережі Facebook. Більшість користувачів висловилися категорично проти такого рішення політика. В коментарях українці висловили сумніви, що Фаріон зможе згуртувати жителів країни й припустили, що вона ще більше сприятиме розколу.

Однак частина користувачів висловила інше побажання – вони запропонували призначити Ірину Фаріон міністром освіти України. Також в коментарях запропонували призначити Ірину Фаріон послом у Росії або міністром закордонних справ.

Міністром освіти та науки, а президентом – Тягнибока!

Міністром освіти.

Так вже гірше не буде.

Це дрогобицький жарт?

Чому б і ні, чим гірше Кравчука, Зеленського, Януковича чи Тимошенко? А гірше тим, що не крала бюджетні гроші.

Міністром освіти! Це її посада на всі 100%.

Міністром закордонних справ, або послом в Росії.

Директором архіву – саме те!

Нам потрібен президент – патріот і націоналіст. Фаріон буде добре виглядати главою секретаріату президента.

До Ірини Фаріон українці ще не доросли!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Фаріон зробила скандальну заяву про російськомовних бійців ВСУ.

А також розповідали про те, що Ірина Фаріон потрапила в новий мовний скандал.

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Автор: Анна Шиканова